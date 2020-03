Descartan transmisión de coronavirus dentro de México por el momento

CDMX.- Autoridades de salud informaron que todos los casos de coronavirus que han sido detectados en México hasta el momento han sido importados y se descarta por el momento casos de transmisión dentro del país.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que la epidemia de coronavirus en México actualmente se encuentra en fase 1, por lo que el riesgo de contagio es bajo.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

El funcionario confirmó que hasta el momento sólo se han detectado 5 casos positivos de pacientes con COVID-19, uno de ellos asintomático.

Enfatizó que cada país tiene su propio ritmo de contagio y que los protocolos de preparación avanzan para evitar que en México se llegue a fase 2 o 3.

Recordó que el gobierno mantiene tres escenarios por COVID-19: Importación; Brotes comunitarios de casos importados a quienes no han salido del país, y propagación regional.

La expectativa es lograr mantener el Escenario 1 hasta que en el mundo ya no haya transmisión”, apuntó.

López Gatell pidió evitar los ataques de xenofobia y racismo hacia los migrantes por el brote de coronavirus en México, además de desmentir los rumores de que el COVID-19 haya sido creado en un laboratorio.

Recordó una vez más que no hay evidencia de que el uso de cubrebocas evite el contagio de coronavirus y que su uso se recomienda únicamente en pacientes que ya tienen una infección respiratoria previa para evitar su propagación.

No me disminuye notoriamente el riesgo de tener coronavirus. No hay evidencia científica que demuestre que esto sirve”, dijo.