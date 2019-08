Descifran en laboratorio guanajuatense secuencia genómica del aguacate

Irapuato.- Un grupo de científicos internacionales, encabezados por el mexicano Luis Herrera Estrella, lograron secuenciar el genoma del aguacate hass y, aunque es un híbrido, su ADN está compuesto en un 61% de la raza de aguacate mexicana y 39% de la raza guatemalteca.

La investigación publicada en la revista "Proceeding of the National Academy of Sciences" detalla que secuenciaron el genoma de distintas variedades como el Hass, antillano y guatemalteco.

Herrera Estrella señaló que todos los aguacates tienen el mismo genoma, sólo existen versiones de genes distintos, haciendo que algunos sean más resistentes a una enfermedad o capaces de producir aceites de mayor calidad.

La información obtenida permitirá a futuro hacer selección o manipulación del genoma del aguacate para hacer un mejoramiento de este cultivo, en especial del árbol para evitar el ataque de patógenos y aumentar la calidad del fruto, dijo Luis Herrera Estrella, investigador del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Irapuato.

El investigador pidió que se tome la decisión política de aprovechar el esfuerzo científico para que México no pierda la oportunidad de mantenerse como principal exportador de un producto endémico, debido a que este conocimiento estará disponible para todos.

Actualmente el mercado comercial del aguacate hass es de 13 mil millones de dólares anuales, de los cuales México obtuvo 2 mil 500 millones de dólares en 2018.

La investigación contó con la participación de 17 instituciones de cuatro continentes y más de ocho años de trabajo a partir de la aprobación del proyecto sectorial Sagarpa-Conacyt.

Además de la unidad de genómica Irapuato, en el estado también participó el departamento de Alimentos de la Universidad de Guanajuato y división de Ciencias de la Vida.

Conoce la investigación completa en este enlace "Descifran genoma del aguacate".