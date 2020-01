Descobija Insabi alta especialidad

CDMX.- Gratis sólo consultas básicas, pero las operaciones no. Las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aún no quedan claras.

A través del Insabi, únicamente al primer nivel de atención (consulta básica) es al que pueden acceder gratuitamente los ciudadanos. Los de segundo y tercer nivel -que implican cirugías o de alta especialidad- son cobrados por las instituciones.

Por ejemplo, en el Hospital General de Occidente (HGO), Elba Grisell llevó a su hijo Luis Hernández Grisell de 21 años por una fractura de brazo que sufrió tras el juego de un partido.

Relató que al verse ante una emergencia decidió llevarlo al HGO y aunque únicamente presentando su credencial del INE lo ingresaron, lo complicado fue cuando le informaron que tendría que liquidar 15 mil pesos para que el joven fuera intervenido quirúrgicamente.

Nos dijeron que tendríamos que hablar con trabajo social para ver cómo nos apoyaba ahí, si nosotros nada más pagábamos una parte o haber que nos decía trabajo social, eso nos dijo el médico”, contó.

De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (OPS) la atención de primer nivel es la que ejecuta acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades y la que le permite a las personas en centros de salud acudir a consultas, lo que es equiparable a la que brindan gratuitamente algunas farmacias.

Atención de segundo nivel

La de segundo nivel son todas aquellas que requieren que el paciente sea internado o intervenido quirúrgicamente y que abarcan áreas como medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía general.

En cambio en la de tercer nivel o de alta especialidad es cuando las personas poseen enfermedades que tienen que ser tratadas con una alta tecnología y a través de instituciones especializadas.

En esta última la Secretaría de Salud Federal (Ssa) explicó que tendría que ser cubiertas por medio de cuotas fijas, sin embargo, hay pacientes que económicamente se ven imposibilitados para pagarlas.

Otro ejemplo es el de María Concepción Rubio Romero, de 59 años, quien desde hace ocho días tiene internada a su madre en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y en el que por día de hospitalización le han estado cargando a su cuenta 900 pesos.

Además como su madre se fracturó la cadera se le dijo que tendría que pagar una cirugía de 28 mil pesos para que se le realizara bajo las especificaciones que los médicos necesitaban por la gravedad de su mamá.

Situación por la que intentó trasladarla al IMSS, institución en la que consiguió la afiliación por parte de su trabajo, pero en la que no podían dar de alta a su familiar.

“(...) No es justo porque si yo tuviera para un hospital de lujo, pues me la llevaría a un hospital de lujo, pero si estoy aquí es porque no tengo los medios”, lamentó con un nudo en la garganta.

El personal médico también teme quedarse sin insumos.