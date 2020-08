Desconoce AMLO si su hermano reportó al INE dinero que recibió de David León

Aguascalientes.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconoce si el dinero que David León le entregó en 2015 a Pío López Obrador, su hermano, fue reportado ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La noche de este jueves, el periodista Carlos Loret de Mola exhibió videos del hermano de AMLO recibiendo dinero por parte de David León, quien actualmente es encargado de la distribución de medicamentos y vacunas.

De acuerdo con Loret de Mola, presuntamente el dinero que recibió Pío López Obrador fue para operar la campaña presidencial del 2018.

No obstante, en conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 14-A, AMLO defendió que el dinero no fue un soborno ni para su campaña electoral.

El Presidente acusó que se trató de una reacción de sus adversarios por los casos de Emilio Lozoya y de Genaro Luna, y que el video en realidad fue grabado en 2015.

Aseguró que los fajos de billetes que se le entregaron a su hermano fueron para la compra de gasolina y otros gastos para apoyar su movimiento, ya que en ese entonces era financiado por aportaciones voluntarias.

Destacó que aún así se deberá investigar qué hacía su hermano Pío con el dinero entregado, pues desconoce si fue reportado al INE.

No sé exactamente si fueron reportados (al INE), no tengo la información pero se va a saber cuándo se aportaron estos recursos pues se usaban. Ahí mismo se dice que era para el sonido, para las asambleas, la gente cooperaba para eso, que no había recursos y todos ayudaban y si había gente que aportaba recursos gente muy humilde, donde teníamos la cuenta (bancaria) mes con mes depositaba para mantener el movimiento", dijo AMLO.