Desconocía AMLO cobro por Guardia Nacional; promete que se eliminará

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que existe un error en la iniciativa de Ley General de la Guardia Nacional (GN), ya que contiene un apartado donde indica que estados y municipios pagarán por los servicios del cuerpo de seguridad.

En conferencia de prensa, el mandatario aceptó que ayer martes se equivocó al negar que los gobiernos locales deberán pagar. Por lo que, adelantó, corregirá y quitará ese apartado para que sea el gobierno federal el que asuma todos los costos económicos de la Guardia Nacional.

"Ayer les dije que no era cierto y en efecto tiene la razón, el documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso sí establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa que no estamos de acuerdo", sostuvo.

El presidente @lopezobrador_ subraya que la #GuardiaNacional no costará ni a estados ni municipios. pic.twitter.com/Z8QTcw8hLJ

Aunque él mismo envío la iniciativa de Ley General para la Guardia Nacional, el presidente reiteró que se va a corregir.

Que no se oculte nada, no nos importa pedir disculpas cuando nos equivocamos tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia nunca", afirmó.