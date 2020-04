Descubre médico síntomas tempranos al coronavirus que ayudaría a salvar miles de vidas

Estados Unidos.- Richard Levitan pasó 10 días como médico voluntario en un hospital de NY, donde conoció un síntoma importante de la enfermedad que de detectarlo tempranamente se salvarían muchas vidas: la 'hipoxia silente', una privación de oxígeno llamada así por su naturaleza traicionera y difícil de identificar.

Tengo 30 años practicando medicina de urgencias. En 1994, inventé un sistema de imágenes para enseñar a intubar, el procedimiento de inserción de tubos para permitir la respiración. Esto me llevó a realizar investigaciones sobre este procedimiento y posteriormente a impartir cursos sobre procedimientos en las vías respiratorias a médicos en todo el mundo durante las últimas dos décadas.

Así que a fines de marzo, al tiempo que una multitud de pacientes con Covid-19 comenzó a abrumar a los hospitales en la Ciudad de Nueva York, me ofrecí como voluntario para pasar 10 días en Bellevue, para ayudar al hospital donde me formé. En el curso de esos días, me di cuenta de que no estamos detectando la mortal neumonía causada por el virus suficientemente pronto y que podríamos hacer más para mantener a los pacientes lejos de los ventiladores -y con vida.

En el largo trayecto en automóvil desde mi hogar en New Hampshire hasta Nueva York, llamé a mi amigo Nick Caputo, un médico de urgencias en el barrio neoyorquino del Bronx, quien ya estaba en medio de la acción. Yo quería saber a qué me enfrentaba, cómo mantenerme a salvo y sus percepciones sobre el manejo de las vías respiratorias con esta enfermedad. "Rich", dijo, "no se parece a nada que haya visto antes".

Tenía razón. La neumonía causada por el coronavirus ha tenido un impacto impresionante en el sistema hospitalario de la ciudad. Por lo general, una sala de urgencias tiene una mezcla de pacientes con padecimientos que van desde lo grave, como infartos, embolias y traumatismos, hasta cosas que no son potencialmente mortales, como laceraciones menores, intoxicación, lesiones ortopédicas y migrañas.

Sin embargo, durante mi reciente periodo en Bellevue, casi todos los pacientes de la sala de urgencias tenían neumonía por Covid. Dentro de la primera hora de mi primer turno, intubé a dos.

Incluso pacientes sin quejas respiratorias tenían neumonía por Covid. El paciente apuñalado en el hombro, a quien le sacamos radiografías porque nos preocupaba que tuviera un pulmón colapsado, de hecho tenía neumonía por Covid. En pacientes a quienes les realizamos tomografías computarizadas debido a que resultaron lesionados en caídas, descubrimos por casualidad que tenían neumonía por Covid.

Se descubrió que pacientes de la tercera edad que habían fallecido por causas desconocidas y una buena cantidad de pacientes diabéticos la tenían.

Y esto es lo que realmente nos sorprendió: estos pacientes no reportaron ninguna sensación de problemas para respirar, incluso cuando radiografías del tórax mostraban neumonía difusa y su oxígeno estaba por debajo de lo normal. ¿Cómo era esto posible?

Apenas estamos empezando a reconocer que la neumonía por Covid causa al principio una forma de privación de oxígeno que llamamos "hipoxia silente" -debido a su naturaleza traicionera y difícil de detectar.

La neumonía es una infección de los pulmones en que los sacos de aire se llenan de fluido o pus. Por lo general, los pacientes desarrollan malestar en el pecho, dolor al respirar y otros problemas respiratorios. Pero cuando la neumonía por Covid ataca inicialmente, los pacientes no sienten falta de aliento, incluso al tiempo que caen sus niveles de oxígeno. Y para cuando lo sienten, tienen niveles de oxígeno alarmantemente bajos y una neumonía que va de moderada a severa (como se ve en rayos X del tórax). Una saturación de oxígeno normal para la mayoría de la gente a nivel del mar es de 94 a 100 por ciento; los pacientes con neumonía por Covid a los que vi tenían saturaciones de oxígeno de incluso apenas 50 por ciento.

Para mi asombro, la mayoría de los pacientes a los que vi dijeron haber estado enfermos durante una o dos semanas con fiebre, tos, malestar estomacal y fatiga, pero no empezaron a sentir que les faltaba el aliento hasta el día en que fueron al hospital. Estaba claro que habían tenido neumonía durante días, pero para cuando sentían que tenían que acudir al hospital, a menudo ya estaban en estado crítico.

En los departamentos de urgencias intubamos a los pacientes gravemente enfermos por una diversidad de razones. Sin embargo, en mis 30 años ejerciendo, la mayoría de los pacientes que requieren intubación de emergencia están en shock, su estatus mental está alterado o resoplan para respirar. Los pacientes que requieren intubación debido a una hipoxia aguda a menudo están inconscientes o usan todos los músculos posibles para respirar. Están en sufrimiento extremo. Los casos de neumonía por Covid son muy diferentes.

Una inmensa mayoría de los pacientes con neumonía por Covid a los que conocí tenían saturaciones de oxígeno extraordinariamente bajas en triaje -al parecer incompatibles con la vida- pero estaban usando sus teléfonos celulares mientras los conectábamos a monitores. Aunque respiraban rápido, su sufrimiento evidente era relativamente mínimo, pese a niveles de oxígeno peligrosamente bajos y una neumonía terrible en radiografías del pecho.

Apenas estamos empezando a entender por qué es así. El coronavirus ataca las células en los pulmones que generan surfactante pulmonar. Esta sustancia ayuda a hacer que los sacos de aire en los pulmones se mantengan abiertos entre inhalaciones y es crucial para la función pulmonar normal. Al iniciarse la inflamación causada por la neumonía por Covid, hace que los sacos de aire se colapsen y los niveles de oxígeno caigan. No obstante, los pulmones todavía tienen "distensibilidad" en un principio, al no endurecerse ni llenarse de fluido todavía. Esto significa que los pacientes pueden expulsar de todos modos dióxido de carbono -y sin una acumulación de dióxido de carbono, los pacientes no sienten que les falta la respiración.

Los pacientes compensan el bajo oxígeno en su sangre al respirar más rápido y más profundo -y esto sucede sin que se den cuenta. Esta hipoxia silente, y la respuesta fisiológica del paciente a ella, causa todavía más inflamación y que más sacos de aire se colapsen, y la neumonía empeora hasta que sus niveles de oxígeno se desploman. De hecho, el paciente está lesionando sus propios pulmones al respirar cada vez más fuerte. Un 20 por ciento de los pacientes con neumonía por Covid entran entonces en una segunda fase, más mortal, de lesión pulmonar. Se acumula fluido y los pulmones se endurecen, el dióxido de carbono aumenta y los pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria aguda.

Para cuando los pacientes tienen problemas visibles para respirar y se presentan en el hospital con niveles de oxígeno peligrosamente bajos, muchos requerirán, a la larga, un ventilador.

La veloz forma en que la hipoxia silente avanza para convertirse en insuficiencia respiratoria explica los casos de pacientes con Covid-19 que mueren de pronto tras no sentir problemas para respirar. (Parece ser que la mayoría de los pacientes con Covid-19 experimentan síntomas relativamente leves y superan la enfermedad en una o dos semanas sin tratamiento).

Una razón importante por la que esta pandemia ejerce presión sobre nuestro sistema de salud es la alarmante severidad de lesiones pulmonares que presentan los pacientes cuando llegan a las salas de urgencias. Covid-19 mata abrumadoramente a través de los pulmones. Y debido a que tantos pacientes no van al hospital hasta que su neumonía ya está muy avanzada, muchos terminan conectados a respiradores, lo que provoca una escasez de las máquinas. Y una vez que están conectados a respiradores, muchos mueren.

Evitar el uso de un respirador es un triunfo enorme tanto para el paciente como para el sistema del cuidado de la salud. Los recursos que se necesitan para los pacientes conectados a ventiladores son impresionantes. Los pacientes con respiración artificial requieren de múltiples sedantes para no expulsar el ventilador o quitarse accidentalmente los tubos con los que respiran; necesitan vías intravenosas y catéteres arteriales, medicinas intravenosas y bombas de infusión. Además de un tubo en la tráquea, tienen tubos en el estómago y la vejiga. Se requieren equipos de personas para mover a cada paciente, volteándolo boca abajo y luego de espaldas, dos veces al día, para mejorar la función pulmonar.

Hay una forma en la que podríamos identificar a más pacientes con neumonía por Covid más pronto y tratarlos con más eficacia -y que no requeriría esperar una prueba de coronavirus en un hospital o un consultorio médico. Requiere detectar la hipoxia silente de forma temprana a través de un dispositivo médico que puede comprarse sin receta médica en la mayoría de las farmacias: un oxímetro de pulso.

La oximetría de pulso no es más complicada que el uso de un termómetro. Estos pequeños dispositivos se encienden con un botón y son colocados en la punta del dedo. En pocos segundos, se muestran dos números: saturación de oxígeno y pulso. Los oxímetros son sumamente confiables para detectar problemas de oxigenación y ritmos cardiacos elevados.

Los oxímetros de pulso ayudaron a salvar las vidas de dos médicos de urgencias a quienes conozco, al alertarlos de forma temprana sobre la necesidad de buscar tratamiento. Cuando notaron que sus niveles de oxígeno caían, ambos fueron al hospital y se recuperaron (aunque uno esperó más tiempo y requirió de más tratamiento). La detección de la hipoxia, recibir tratamiento pronto y un atento monitoreo parece ser que también funcionaron para Boris Johnson, el Primer Ministro británico.

Un chequeo generalizado con oximetría de pulso para la neumonía por Covid -ya sea que la gente se revise a sí misma con dispositivos en el hogar o acuda a clínicas o consultorios- podría brindar un sistema de advertencia inicial para el tipo de problemas respiratorios asociados con la neumonía por Covid.

Las personas que usen los dispositivos en casa querrán consultar con sus doctores para reducir el número de gente que acude a la sala de urgencias de forma innecesaria debido a que no interpretan bien sus dispositivos. También podría haber algunos pacientes que tengan problemas pulmonares crónicos no reconocidos o saturaciones de oxígeno limítrofes o ligeramente bajas no relacionadas con Covid-19.

Todos los pacientes que han dado positivo a la prueba de coronavirus deberían llevar un monitoreo con oximetría de pulso durante dos semanas, el periodo durante el cual por lo general se desarrolla la neumonía por Covid. Todas las personas con tos, fatiga y fiebre también deberían monitorearse con un oxímetro de pulso incluso si no se han hecho la prueba para detectar el virus o si sus resultados fueron negativos, porque esas pruebas tienen una precisión aproximada de apenas 70 por ciento. Una inmensa mayoría de los estadounidenses que han estado expuestos al virus no lo saben.

Hay otras cosas que también podemos hacer para evitar recurrir de inmediato a la intubación y a un respirador. Maniobras para posicionar al paciente (hacer que se acuesten boca abajo y de lado) abren la parte inferior y posterior del pulmón que se ven más afectadas por la pulmonía por Covid. La oxigenación y el posicionamiento ayudaron a los pacientes a respirar con más facilidad y parecieron evitar el avance de la enfermedad en muchos casos. En un estudio preliminar de Caputo, esta estrategia ayudó a evitar que tres de cuatro pacientes con neumonía por Covid avanzada necesitaran respirador en las primeras 24 horas.

Hasta la fecha, Covid-19 ha causado más de 40 mil 600 muertes en Estados Unidos -más de 10 mil tan sólo en el Estado de Nueva York. Los oxímetros no tienen una precisión del 100 por ciento y no son una panacea. Habrá muertes y resultados negativos que no pueden evitarse. No entendemos totalmente por qué ciertos pacientes enferman tan gravemente, o por qué algunos desarrollan deficiencia multiorgánica. A muchos adultos mayores, de por sí débiles por enfermedades crónicas, y aquellos con enfermedad pulmonar subyacente, les va muy mal con la neumonía por Covid, pese a recibir un tratamiento agresivo.

Pero podemos hacer mejor las cosas. En este momento, muchas salas de urgencias se ven abrumadas por esta enfermedad o están a la espera de que llegue. Debemos dirigir recursos a identificar y tratar la fase inicial de la neumonía por Covid más pronto al realizar chequeos en busca de hipoxia silente.

Es momento de adelantarnos al virus en lugar de perseguirlo.

HLL