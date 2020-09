Descubren posibles señales de vida en Venus

Inglaterra.- Un equipo de científicos europeos y estadounidenses han encontrado indicios de vida en el planeta más cercano a la Tierra.

Aun no se puede confirmar el hallazgo, aunque los autores aseguran que es una gran posibilidad basándose en las observaciones que han realizado sobre Venus.

Por otro lado, expertos independientes señalan que las pruebas presentadas el día de hoy no son suficientes para determinar que hay vida en este planeta vecino.

Es como tener solo una de las líneas que componen la huella dactilar de una persona. [...] No está claro que lo que han visto sea fosfina y, si lo es, es posible que se deba a procesos químicos no biológicos que no conocemos. Esto recuerda a cuando se propuso la existencia de vida en Marte basada en unas rocas con aparentes formas fósiles. Eran cinco pruebas no concluyentes. La suma de estas nunca puede ser una conclusión sólida. En este caso tampoco. Hay que hallar más pruebas” agregó.