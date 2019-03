VIDEO Desgarrador testimonio de venezolano: murió la mujer de su vida por falta de medicina

Caracas.- Un video en Twitter grabado durante una marcha en Venezuela está conmoviendo al mundo pues muestra el dolor y la rabia de un hombre cuya esposa falleció a falta de medicamentos.

El desgarrador testimonio muestra al venezolano narrar a gritos el caso e la mujer de su vida, quien murió recientemente.

Murió porque no había asistencia en el hospital, porque no tenía un medicamento. ¡Por eso murió la mujer de mi vida! Por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiende? Y entonces, por eso, esos delincuentes que están en el Gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud. Y ya yo ahora no tengo miedo, ¡haz lo que tú quieras, Maduro, conmigo también!”, se expresa a gritos de desesperación el hombre.