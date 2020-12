Desmiente Tamaulipas oficio que avala incendio que provocó apagón de CFE

Tamaulipas.- Protección Civil de Tamaulipas desconoció el oficio que presentó la CFE para demostrar que hubo un incendio de pastizal que provocó un megaapagón que afectó a más de 10 millones de usuarios.

Según El Universal, el coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Pedro Granados, indicó que el oficio es apócrifo, pues la firma de Emmanuel González, funcionario de la dependencia, no corresponde, no tiene sellos y el número de folio no es real.

Este martes, Manuel Bartlett, director de la CFE, recalcó que su dependencia había logrado comprobar que la causa del megaapagón fue un incendio de pastizal, pues presentaron un oficio de Protección Civil que constataba que 30 hectáreas de pastizal se quemaron en zona donde pasan líneas de la paraestatal.

Noé Peña Silva, Director Corporativo de Transmisión de la @CFE_Contigo @CFEmx explica las causas del apagón nacional registrado este lunes a las 14:28 horas #MaríaInésContigo pic.twitter.com/TCisBZXxnj — 88.9 Noticias (@889Noticias) December 29, 2020

Relatoría de hechos no corresponden

Sin embargo, el titular de Protección Civil de Tamaulipas describió que la relatoría de hechos no corresponden a lo mostrado por CFE.

Mientras la CFE asegura que reportaron el incendio a las 3 de la tarde de este 28 de diciembre, el funcionario de PC asegura que hasta las 5 de la tarde recibieron un audio de una persona de bomberos de Ciudad Victoria que dijo que una persona de CFE reportaba un incendio en la zona de "El Barretal", a unos kilómetros de la capital.

Granados también desmintió que Protección Civil haya intervenido en el incendio.

Se nos hace raro que se nos involucre con un supuesto oficio donde hacen toda una narrativa con otros horarios... no se apega a la realidad, habla de unidades que no son, no trae sellos, la firma no es", dijo Granados.

El oficio que dice Protección Civil de Tamaulipas es falso. Foto: Tomada de eluniversal.com.mx

Muestra CFE 'prueba'

Noe Piña Silva, director corporativo de transmisión de la CFE, fue el funcionario que mostró el supuesto oficio de PC de Tamaulipas, para demostrar que hubo un incendio de unas 30 hectáreas.

El funcionario atribuyó que el fuego provocó una "ionización del aire", es decir, una falla entre los conductores de la línea y la superficie de la tierra.

Su afirmación fue respaldada por el titular de la paraestatal, Manuel Bartlett.

El megaapagón de este lunes afectó a 10.3 millones de usuarios. Una falla, que, según el expresidente Felipe Calderón, no tiene precedente cercano.

Revela problemas técnicos que hace tiempo había resuelto el sistema eléctrico nacional. Cuidado con la falta de pericia en un tema vital para el país", tuiteó el lunes.

