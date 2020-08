Destaca AMLO supuesta nota periodística de AM como prueba de 'fraude electoral'

CDMX.- Al referirse al resultado de las elecciones de 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre una supuesta grabación de un periodista de AM en una reunión de delegados como prueba del fraude electoral donde ganó la presidencia Felipe Calderón, sin embargo AM no investigó tal información.

Tienen una reunión los funcionarios del gobierno de Guanajuato y el secretario de Gobierno de ese entonces, esto lo deben de saber los de Guanajuato y además es fácil de demostrar quién era, llama a todos los delegados federales a una reunión después del fraude del 2006 y les notificó que no iban a depender de las secretarías del gobierno federal, 'van a depender de nosotros, del gobierno de Guanajuato porque nosotros le ayudamos a Felipe Calderón y él lo sabe, le dimos 300 mil votos de más', y saben cuál fue la diferencia formal, fue de 240 mil votos", señaló.

Y agregó:

300 mil votos de más, si queremos profundizar en cómo obtuvieron votos, qué arreglos tenían, entonces ya, no voy a estar anclado en eso (...) Bueno está grabado porque un periodista de AM se metió en la reunión y grabó", dijo el Presidente.

No obstante AM, no publicó ni investigó tal hecho.

Aunado a ello, AMLO reiteró que ya perdonó al exmandatario por el resultado de los comicios de 2006.

Ya le dije al ex presidente Calderón, por lo que a mí corresponde ya lo perdoné por el fraude de 2006, y él sabe bien que hubo fraude".

El Presidente resaltó que en 2006 el mandatario Vicente Fox reconoció que interfirió en las elecciones a fin de salvar al país de un peligro.

En la elección de 2006, el mismo Fox lo dijo, que se había metido, existe un video en donde dice, claro, porque era salvar a la patria, fue un fraude patriótico, porque era un peligro para México, palabras más, palabras menos".

Agregó que en cada entidad federativa se trazó un plan para evitar que el partido que entonces representaba López Obrador no llegara a la Presidencia de la República.

CM