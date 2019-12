Destinos que no te puedes perder este 2020: Grecia un viaje de ensueño

Hay destino de ensueños que no puedes dejar de visitar aunque sea una vez en la vida, Grecia es uno de ellos. Sus playas de azul turquesa, su gastronomía a base de frutos del mar y gente maravillosa para conocer, así como hacer un viaje a Mykonos unos de sus islas más espectaculares y populares.

Pero si deseas explorar aún más este hermoso destino del mediterráneo y disfrutar de las playas del mar Egeo, sigue leyendo y descubre muchas más razones para no perderte de este increíble destino desde el punto de vista cultural, histórico y gastronómico.

Una aventura inigualable en la tierra de los dioses

Viajar a Grecia es adentrarse en una aventura guiada por los dioses en su paraíso terrenal conformado por templos, hermosas playas y montañas. Un destino lleno de misticismo donde se forjaron las bases de muchas expresiones o movimientos culturales, deportivos, políticos y humanístico. Sin dudas un paquete a Grecia será la mejor opción para tus vacaciones de este próximo 2020. Características que sin duda la destacan como un destino maravilloso donde vas a poder asombrarte de edificaciones milenarias, mayormente concentradas en Atenas (su capital). Conocer el emblemático monte Olimpo, cuna de los juegos olímpicos y relajarte en algunas de sus islas.

Otro motivo por lo cual muchas personas deciden elegir Grecia como destino, es la gastronomía. Es que no hay quien pueda resistirse a la comida mediterránea, en la cual, no solo destacan los frutos del mar, también hay platos a base de pastas, vegetales, carnes. Sus platos tienen influencia italiana, del medio oriente y los Balcanes. Entre sus ingredientes más destacados están los aceites de oliva, las berenjenas, el yogur, entre otros. Algo que seguro harás es comer muy rico. La mejor época para visitar este paraíso terrenal es julio y agosto, pero también es la temporada donde mayor afluencia de turistas hay, pero si esto no te presenta un problema prepárate tus maletas. De lo contrario, te recomendamos junio o esperar hasta septiembre. Mykonos es la isla más popular de Grecia, pero si dispones de tiempo no dejes de visitar Santorini, Creta, Roda, Naxus y Corfú para completar la experiencia en esta tierra de dioses.

Viaje a Mykonos: una actividad que debes hacer durante tu visita a Grecia

Te comentamos que Grecia está conformada por un muchas islas y una de sus más populares o imperdibles es Mykonos, la cual, se ha convertido en el destino más popular de la nación europea por sus aires cosmopolitas. Para llegar hasta esta isla paradisíaca puedes tomar un Ferry y sumarle una aventura adicional a tus vacaciones o bien puedes tomarte un vuelo desde Atenas. Ambas opciones suelen ser bastante económicas, la diferencia es el tiempo que demorarán en llegar. El principal atractivo de Mykonos sin duda son sus playas y los paisajes urbanos muy pintorescos de casas blancas con puertas azules (muy emblemático de este destino) y sus calles estrechas que te hacen sentir dentro de una hermosa postal.

Durante tu estadía no puedes dejar de pasear por el casco antiguo, perfecto para recorrer a pie y dejarse maravillar por sus casitas escalonadas, conseguir algún lindo souvenir. Para los amantes de la fotografía este será un paseo ideal. El siguiente lugar para visitar es el antiguo puerto de Mykonos, desde aquí salen constantemente embarcaciones a otras islas de Grecia y sin duda, es uno de los lugares más lindos de la ciudad. Puedes sentar a ver el mar y esperar el atardecer en alguno de sus restaurantes mientras prueba los platos típicos de la isla. Otra atracción interesante es visitar los molinos de viento, los cuales tienen muchos años en la isla, sino además por la hermosa vista panorámica que hay. Estos molinos son emblemáticos de Mykonos, en su momento eran utilizados para moler los granos cultivados en la isla y hoy algunos de ellos son museos donde puedes conocer un poco más sobre ellos. Después de recorrer, comer y observar hermosas puestas de sol, debes sacar tiempo para disfrutar de las maravillosas playas de Mykonos, tenderte en la arena y dejarte llevar por los sonidos del mar.