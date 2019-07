Destituyen a director del Coneval; resistió aplicar austeridad de AMLO

Ciudad de México.- Gonzalo Hernández Licona, quien ayer fue destituido como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aseguró que se va con el orgullo de no haber aplicado medidas de austeridad que afectaban las tareas sustanciales del organismo.

En entrevista, el especialista indicó que hubo tres medidas que las Secretarías del Bienestar y de Hacienda le pidieron para generar ahorros: reducir en 20% el costo de la estructura, desaparecer las Direcciones Generales Adjuntas y reducir el costo de los estudios e investigaciones.

El economista indicó que se negó a aplicar cada una de esas exigencias, pero Hacienda les retuvo 48.7 millones de pesos que la Cámara de Diputados había aprobado en diciembre pasado para estudios e investigaciones del organismo, una de sus actividades sustanciales.

Se reservó ese dinero, Bienestar lo reservó para no usarlo nosotros, pero la reducción del 20% en la Direcciones Generales Adjuntas no se hizo porque no quisimos, porque no quise.