Desvío de recursos a García Luna viene desde gobierno de Mancera: UIF

CDMX.- Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, señaló a la empresa NUNVAV INC de triangular recursos para el exfuncionario Genaro García Luna.

Además, señaló el titular de la UIF, el desvío de recursos a favor del exsecretario de Seguridad Pública, se registró desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la investigación de la UIF, García Luna utilizó la empresa NUNVAV INC para triangular recursos por más de 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares provenientes de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Gobernación.

Nieto afirmó que la empresa, fundada en Panamá en 2011, trianguló recursos públicos que ayudaron a pagar el estilo de vida del ex secretario de Seguridad Pública y su familia en Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con lo presentado en la conferencia de prensa matutina de este viernes, la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos.

El primer desvío desde la Secretaría de Gobernación a la empresa NUNVAC INC que tiene registró la UIF se dio entre 2017 - 2018.

Además, informó el titular de la UIF, se detectó que durante el periodo de García Luna se compró un software que después fue usado por una empresa privada. También explicó que aún no se tienen los montos totales de las 11 cuentas que fueron bloqueadas a García Luna.

Por último, Nieto reveló que el 24 de diciembre ya se presentó una denuncia penal contra García Luna, entre otros funcionarios.

Si no se hubiera presentado la denuncia seríamos cómplices y encubridores, entregar todo a la autoridad competente, no es persecución, no es ser tapadera de nadie, debemos limpiar la corrupción”, dijo.