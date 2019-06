Detectan irregularidades por $30 millones en difusión de Turismo

Guanajuato.- La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) observó irregularidades por un monto sin aclarar de 30 millones 413 mil pesos en gastos de la Coordinación General de Comunicación Social de la anterior Administración Estatal, específicamente en la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur).

Así lo reporta el Informe de Resultados que la ASEG entregó al Poder Legislativo y al Ejecutivo.

Fue una “Auditoría específica al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la Coordinación General de Comunicación Social, así como a las dependencias y entidades relacionadas con los hechos denunciados, a efecto de que se fiscalice el procedimiento de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos y demás actos denunciados”.

Se derivó de la Resolución de Denuncia de Investigación de Situación Excepcional del 2 de octubre de 2018 presentada por el periodista Arnoldo Cuéllar, luego de una publicación en el portal Zona Franca.

El Informe será discutido (y en su caso aprobado) en la sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso a celebrarse el próximo martes, y luego votarse en el Pleno del Congreso.

Posterior a eso la ASEG iniciaría las acciones para que las autoridades deslinden responsabilidades.

La Sectur fue encabezada en el sexenio 2012-2018 por Fernando Olivera Rocha. Y la Coordinación General de Comunicación Social desde enero 2016 hasta septiembre 2018 por Enrique Arturo Avilés Pérez, quien antes de eso fue el Director de Relaciones Públicas y Comunicación Social y luego titular de la Subsecretaría de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

Campaña internacional, sin probar

La observación que señala un mayor monto económico sin aclarar, 22.6 millones de pesos, se refiere a tres contratos celebrados por la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato en 2014, 2015 y 2016, a favor de la empresa Internacional News Media LLC por concepto de campaña de promoción turística internacional, a través de espacios en revistas y espectaculares en diversas ciudades de Estados Unidos.

La ASEG adquirió las revistas en Amazon y no encontró evidencia de la publicaciones contratadas.

En los espectaculares refiere que la documental del contrato 2016 es la misma que del contrato 2014.

También cita que “con el uso del navegador Google Chrome, así como la herramienta Google Maps, se realizó la búsqueda de domicilios y/o direcciones que textualmente aparecen en los testigos entregados, para verificar la existencia de los espectaculares, sin embargo los datos proporcionados no resultan suficientes para la localización de los domiciloios y/o direcciones y por ende nofue posible identificar las estructuras de los espectaculares de los espectaculares en los años 2014 y 2015”.

Con los documentos, argumentos vertidos y del análisis expuesto, el Sujeto Fiscalizado no acredita la prestación del servicio por concepto de 'campaña de promoción turística internacional, a través de espacios en revistas y espectaculares en diversas ciudades de los Estados Unidos de América', según los términos pactados en el objeto de los contratos: Sectur/230/14, Sectur/221/15, Sectur/157/16”.

Páginas web ¡sorpresa!

Otra observación sin aclarar que se reporta son: “Erogaciones por servicios en materia de difusión turística del Estado de Guanajuato en diversas páginas web, a favor de las empresas 'Red Pi Publicidad, S.A de C.V' por un monto de 3 millones 500 mil pesos y 'Heelix Diseños S.A de C.V' por 2 millones 500 mil pesos, durante el ejercicio fiscal 2017, se observa que no se acredita la prestación del servicio en los términos de las cláusulas primera y segunda de las cartas compromiso, toda vez que no se evidencia la entrega a los proveedores del material a transmitir, situación que no permite vincular que los testigos puestos a disposición correspondan al cumplimiento de las obligaciones acordadas”.

A la fecha de esas cartas compromiso los prestadores no contaban con los dominios de las páginas web. Se identificó que se adquirieron un total de 16 nombres de dominio posterior a los contratos celebrados.

También se señala que diversas página web fueron creadas o registradas por un usuario de nombre “Cristian Gerardo Whitburn Anguiano”, tales páginas corresponden a los testigos de ambas empresas.

En las páginas web donde se acordó la difusión, no se identifica campaña de publicidad alguna.

Las mismas dos empresas

Otra observación sin aclarar son “los pagos que suman 1 millón 800 mil pesos a favor de las empresas “Heelix Diseños S.A de C.V” y “Red Pi Publicidad S.A de C.V”, por concepto de difusión en páginas web, de los cuales no se acredita la prestación de los servicios que generaron las erogaciones”.

También se trata de contratos celebrados por la Sectur en 2016 relativos a campañas de difusión en internet de paraderos turísticos Corralejo, José Alfredo Jiménez, Mineral de Pozos, Sangre de Cristo.

Al acudir a ambos domicilios fiscales no se aprecia letrero o anuncio publicitario de las empresas. Las personas que atendieron no pudieron proporcionar domicilios comerciales de los proveedores, anota.

Las empresas entregaron cotizaciones en las cuales se señaló, de manera idéntica, el domicilio de una sucursal ubicada en “Paseo de Jérez Sur número 1711, colonia Villas de Santa Julia, en León”. Al realizar la diligencia para verificar el domicilio nadie atendió y no se pudo constatar que corresponda.

Luego de valorar las respuestas a la observación la ASEG sostiene que: “No se acredita la prestación de los servicios que generaron las erogaciones, toda vez que no proporciona en su respuesta evidencia alguna que acredite la existencia de la solicitud el área requiriente, necesidad y justificación de los servicios, y cotizaciones, que permitan aseverar que los servicios solicitados y pagados al proveedor, se identifican con los entregables proporcionado a este ente auditor”.

En cada una de las respuestas al Pliego de Observaciones y Recomendaciones, se menciona que el ex Gobernador del Estado (Miguel Márquez Márquez) manifestó que “se adhiere a los términos conforme a los cuales fueron vertidas las respuestas, comprobaciones y argumentos justificativos emitidos por parte de los titulares de las instancias gubernamentales sujetas al proceso de fiscalización”.

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

01.- Validaciones de la Coordinación General de Comunicación Social.

02.- Mejores condiciones servicios en materia de difusión y comunicación.

03.- F.B.M Comercializadora S.A de C.V.

04.- Elaboración de contratos.

05.- Mejores condiciones International News Media LLC.

06.- International News Medial LLC.

07.- Red Pi Publicidad S.A de C.V y Heelix Diseños S.A de C.V (2016).

08.- Red Pi Publicidad S.A de C.V y Heelix Diseños S.A de C.V.

09.- Registro contable.

11.- Validaciones de la Coordinación General de Comunicación Social.

13.- Elaboración de contratos F.B.M Comercializadora S.A de C.V.



Número de observación Importe sin aclarar

06 $22,613,466.50

07 $1,800,000.00

08 $6,000,000.00

Total: $30,413,466.50



LAS OBSERVACIONES...

01.- Validaciones de la Coordinación General de Comunicación Social.

De 25 servicios persiste la falta de evidencia de validación de contenido; con independencia de que en algunos casos, las validaciones se regularizaron de manera posterior.

02.- Mejores condiciones servicios en materia de difusión y comunicación.

Con relación a 17 cartas compromiso y pagos a terceros observados, en los casos en los que el ente fiscalizado sólo presenta argumentos, así como en los que presenta documentación, ésta resulta insuficiente para desvirtuar lo observado, confirmando que la contratación no se realizó atendiendo a las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

03.- F.B.M Comercializadora S.A de C.V.

El Sujeto Fiscalizado confirma lo observado al referir que el envío de las órdenes de transmisión y los contenidos se realizaron por acuerdo verbal directamente a la Organización Editorial Mexicana (OEM) y no a la empresa contratada.

En relación a los diversos argumentos que denotan diferencia en la temporalidad entre las contrataciones con la empresa F.B.M Comercializadora S.A de C.V y la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 17 de agosto de 2017, así como los relativos a la imposibilidad de la contratante para verificar el domicilio fiscal del prestador, salvo la verificación documental de su capacidad jurídica y fiscal y su inscripción al padrón de proveedores del Estado; dichas circunstancias, no acreditan la regularidad de los aspectos fiscales expuestos por este ente auditor.

04.- Elaboración de contratos.

El Sujeto Fiscalizado en su respuesta confirma que no se formalizaron contratos con los prestadores de servicios a los cuales se realizaron pagos por concepto de servicios de comunicación social y publicidad en la: Secretaría de Turismo, Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior.

05.- Mejores condiciones International News Media LLC.

No acredita que las contrataciones se realizaron en las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

09.- Registro contable.

Si bien indica que el líder del proyecto y responsable de seguimiento remitió el comprobante fiscal y liberación del pago correspondiente asentando la recepción satisfactoria del servicio, lo cierto es que se afectó el gasto sin que se hayan recibido la totalidad de los spots contratados.

11.- Validaciones de la Coordinación General de Comunicación Social.

De cuatro servicios persiste la falta de evidencia de validación previal al ejercicio del gasto; y de 1 servicio se confirma la falta de evidencia relativa a la validación de contenido; lo anterior, con independencia de que en algunos casos las validaciones se regularizaron de manera posterior.



13.- Elaboración de contratos F.B.M Comercializadora S.A de C.V.

El Sujeto Fiscalizado (Instituto Estatal de la Cultura) en su respuesta confirma que no se formalizaron contratos con el prestador de servicios al cual se realizaron pagos por concepto de servicios de comunicación social y publicidad consistentes en la difusión de campañas gubernamentales.

PROVEEDORES EN LA MIRA

*Los resultados de la auditoría concluyen “que es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal, al haberse detectado presuntas irregularidades o incumplimientos de las personas físicas o morales siguientes”:

-F.B.M Comercializadora S.A de C.V.

-International News Media LLC.

-Red Pi Publicidad S.A de C.V.

-Heelix Diseños S.A de C.V.

*También se concluye que “es procedente hacer del conocimiento ante el órgano de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, según corresponda, por las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos últimos en contrataciones públicas detectadas durante la revisión”.