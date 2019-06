Detienen construcción de aeropuerto en Santa Lucía, faltan permisos

México.- Un juez federal en México prohibió al Gobierno realizar obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la base militar de Santa Lucía, hasta que sean presentados los permisos de impacto ambiental y arqueológico que implicaría la construcción en el municipio de Zumpango, en el Estado de México.

La suspensión se da en respuesta a una demanda de amparo contra la construcción del aeropuerto, promovida por el colectivo #NoMásDerroches, integrado por organizaciones de la sociedad civil, despachos de abogados y ciudadanos.

Aunque la decisión del juez no prohíbe la construcción, las autoridades deberán abstenerse de continuar con las obras del Aeropuerto de Santa Lucía hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que el proyecto no perjudicará al medio ambiente, ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural en el predio donde se pretende construir.

No prohíbe, en modo alguno, la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que no se ejecuten las obras relativas hasta en tanto no se cuente con el resultado favorable de los estudios indicados", señala la resolución.