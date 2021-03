Previo al 8M, feministas proyectan frases en Palacio Nacional

Ciudad de México.- Previo al movimiento 8M en el Día de la Mujer, feministas proyectaron frases en Palacio Nacional.

Esta mañana, la sede del Poder Ejecutivo Federal de México había amanecido con las vallas que lo protegían con pintas realizadas por cientos de mujeres que homenajeaban y representaban a las víctimas del feminicidio.

Esta noche también las mujeres reunidas en el Centro Histórico de la Ciudad de México decidieron proyectar frases como “México Feminicida”, “Alborto Legal Ya”, “Un Violador No Será Gobernador”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que las vallas colocadas en Palacio Nacional no son por miedo, sino para evitar provocaciones y proteger el inmueble histórico previo a la marcha del próximo lunes 8 de marzo, por el Día de la Mujer.

Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación", dijo AMLO durante un evento en Maxcanú para supervisar las obras del tramo 3 del Tren Maya.