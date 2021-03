Ciudad de México.- La candidata por la coalición “Va por México” a diputada local, Diana Sánchez Barrios, fue detenida la noche de este miércoles y la Fiscalía confirmó el motivo de su detención.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, la candidata a diputada mostró su proceso de detención.

Esta es una persecución política, soy una mujer trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder”, comentó Diana.