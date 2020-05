Dice AMLO que no medirán PIB sino felicidad

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno aplicará un modelo alternativo para medir el crecimiento económico del País, el cual se basará en el bienestar y la felicidad de los ciudadanos.

En tanto, tras señalar que México era uno de los países que más consumía artículos de lujo pese a la pobreza y la desigualdad, el Mandatario pidió no consumir de manera enfermiza.

México era de los países que más consumía artículos de lujo en el mundo, habiendo tanta pobreza, una monstruosa desigualdad, de los países más consumistas de artículos de lujo (...) Y eso tiene alguna justificación en el caso de los empresarios, más los que han hecho dinero y fortuna con esfuerzo y de conformidad con la ley, pero eso mismo lo copiaron los políticos.

No hay que olvidar que el poder es humidad, no fantochería, no prepotencia, y hay empresarios en México riquísimos y austeros, estamos hablando de arriba, y nosotros en general tenemos que buscar la austeridad, comprar lo que necesitamos, no consumir de manera enfermiza", expresó.