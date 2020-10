Dice no El Vaticano a AMLO sobre préstamo de códices a México

Tras ingresar los códices a México, no podrán salir, lo estipula la legislación, por lo que serían un regalo, no un préstamo.

El Vaticano niega petición de AMLO que había enviado una carta al Papa a través de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Si El Vaticano prestara los códices a México, nuestra nación ya no se los devolvería.

CDMX.- También El Vaticano le dijo no al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la petición de prestar códices a México, y es que de acuerdo con el nuncio apostólico Franco Coppola, nuestra nación no puede recibir los préstamos porque las obras no podrían ser devueltas después.

Por lo anterior, El Vaticano se negó a cumplir la petición del Presidente de México, la cual le fue comunicada al Papa a través de una carta que Beatriz Gutiérrez Müller le entregó durante su visita en aquél Estado, el pasado 10 de octubre.

Señaló el Nuncio Apostólico que aunque el Papa ya recibió la carta de AMLO, la solicitud de préstamo de las obras no se podrá realizar porque, al ser consideradas las piezas prehispánicas como Monumentos Históricos por las leyes mexicanas, una vez que ingresaran a nuestro territorio, ya no podrán salir.

Por lo que, de acuerdo con lo dicho por el Nuncio Apostólico, en caso de que El Vaticano prestara los códices a México, nuestra nación ya no se los devolvería, por lo que más que ser un préstamo, “tendrían que ser un regalo”.

Acompañado del arzobispo Hipólito Reyes Larios,

El nuncio apostólico Franco Coppola, acompañado del arzobispo Hipólito Reyes Larios, se refirió a los puntos de la misiva enviada por el presidente López Obrador, que ya tuvieron respuesta. El primero de ellos detalla la solicitud del gobierno mexicano de que el Papa ofrezca disculpas a los nativos por el tiempo histórico de La Conquista.

Al respecto, el Papa Francisco ya contestó a AMLO. A través de una carta el Pontífice reconoció la falla histórica entre el encuentro de ambas culturas, razas, personas y pueblos; aunque enfatizó también en que pese a que hubo seguramente algunas sombras, hubo también muchas luces; entonces, es justo en este momento histórico reconocer tanto lo que no fue bien, como lo que fue provechoso para todos”, como expresó el Nuncio.

Se mencionó el segundo punto en la carta que ya leyó el Papa, se refiere a la petición de que se reconozca el papel de dos clérigos en el movimiento por la lucha de independencia de México; Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, lo que El Vaticano celebró.

Me parece muy oportuno, a 200 años de la Independencia, reconocer el papel que la Iglesia, a través de algunos de los sacerdotes, tuvo en este acontecimiento tan fundamental para el pueblo mexicano”, explicó Coppola.

Pide AMLO códice maya a Alemania

También invitó AMLO a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, a las conmemoraciones en 2021 de La Conquista y la Independencia de México, y le pidió prestado el Códice de Dresde para exponerlo en nuestro país.

Hablamos por teléfono con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Fue una conversación amplia sobre Covid-19, economía y cultura. Lo invitamos a visitar nuestro país para las conmemoraciones de 2021″, dijo López obrador en redes sociales.

Hablamos por teléfono con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Fue una conversación amplia sobre #COVID19, economía y cultura. Lo invitamos a visitar nuestro país para las conmemoraciones de 2021. 1/2 pic.twitter.com/h5XElCIJWj — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2020

El Códice de Dresde, que se encuentra en una biblioteca de esa ciudad alemana, es un documento maya que data del siglo XI o XII y que ha ayudado a expertos a poder descifrar la escritura maya.

Interés de AMLO de pedir códices prestados a Europa

El presidente López Obrador, en las últimas semanas ha estado pidiendo a países europeos objetos históricos relacionados con México como el penacho de Moctezuma, resguardado en Austria, o los códices Florentino y Cospi, que están en Italia.

El objetivo es exhibirlos temporalmente en México durante 2021, cuando se conmemorarán los 200 años de su independencia (1821), los 500 años de la conquista (1521) y los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, actual Ciudad de México (1321).

Con información de GrupoFórmula

CM