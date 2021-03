Diego Fernández de Cevallos estalla contra AMLO: patán, sinvergüenza, pajarraco

CDMX.- El excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos llamó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador "patán, sin vergüenza, embaucador".

"Un hombre como este (AMLO) que todos los días vive de la estafa y la mentira", dijo Diego Fernández de Cevallos sobre si el presidente de México necesita otro opositor como él mismo tabasqueño.

Sin embargo, el panista le reconoció el empeño de AMLO para llegar al poder, pero llamó "porquería" con los que hace gobierno.

Peña abre puerta a AMLO

Diego Fernández de Cevallos dijo que Enrique Peña Nieto abrió la puerta a AMLO al atacar a Ricardo Anaya en las pasadas elecciones presidenciales.

Dijo que espera que en las siguientes elecciones la gente no le dé la mayoría a Morena.

Confía en la oposición

"Lo único cierto en la política es que todo es incierto", expresó Diego Fernández de Cevallos.

Alertó, el panista, que en caso de que la oposición gane, AMLO querrá gobernador con decretazos.

Sin embargo, si la oposición pierde AMLO "va a seguir haciendo brutalidades. Está enfermo. Y no le digo enfermo ahora, desde ese debate que salió, le dije que cualquier enfermito mental salía con las zarandajas que sale éste".

'Valiente pajarraco'

Diego Fernández de Cevallos le dijo a AMLO que en lugar de responderle los cuestionamientos de que es deshonesto y corrupto, prefirió proyectar un video de hace 20 años.

"Valiente pajarraco. Ese no es un presidente, ese es un cobarde. Y mientras me duré la vida se lo voy a seguir diciendo hasta que me dure la vida".

Aceptaría debate

El panista dijo que aceptaría un debate con AMLO si lo invita, pero no es su intención porque el presidente "se derrumba solo".

HLL