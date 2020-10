Difunden video de asesinato de presunto extorsionador en pollería en Nuevo León

Empleado de pollería dispara por la espalda a presunto extorsionador.

Presunto homicida fue puesto en libertad con reservas de ley.

Exigían a dueño de pollería 2 mil pesos semanales por 'derecho de piso'.



Monterrey, NL.- Un hombre fue asesinado de dos balazos, presuntamente acudió a extorsionar a encargados y dueños de un negocio de venta de pollos y productos cárnicos; uno de los empleados del lugar le disparó en dos ocasiones en la espalda, mientras llamaba por teléfono a uno de sus jefes para avisar que los empleados no le querían dar dinero porque decían que todo se lo había llevado el patrón.

El trabajador del negocio, presunto homicida, recibe asesoría jurídica para alegar legítima defensa, quedó en libertad el lunes en la noche con reservas de ley, al determinar la Fiscalía que había inconsistencias entre el informe policial homologado y las testimoniales recabadas con respecto a la flagrancia.

Se reportó las 20:20 horas del sábado la muerte del supuesto extorsionador de alrededor 35 años, quien ingresó a la pollería en la colonia Moisés Sáenz, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Según fuentes policiacas, el dueño tenía que entregar una cuota de dos mil pesos por semana por "cobro de piso", bajo amenaza de que, en caso de negarse, serían ejecutados por un grupo de la delincuencia organizada.

El hecho fue grabado por una cámara de vigilancia del negocio, el cual se viralizó en redes sociales; se observa cuando el presunto extorsionador llama por celular a un supuesto líder de la delincuencia organizada para informarle que los encargados del negocio se negaban a dar dinero, porque todo se lo había llevado el dueño del establecimiento.

Comentó el hombre que iba por la "cuota" por teléfono a uno de sus presuntos líderes: "no pues no tienen nada, no van a dar nada", al recibir como respuesta de los empleado que "se llevaron todo".

Sí, que todo se lo llevó el patrón, no, pues sí estoy adentro, pero no quieren dar nada", dijo el presunto delincuente.

La Fiscalía de Nuevo León liberó por inconsistencias en la carpeta de investigación al empleado de un negocio de carnes que asesinó a un presunto extorsionador al momento de quererles cobrar piso, en la colonia Moisés Sáenz en Apodaca.

Aprovecha descuido de extorsionador

Cuando el extorsionador caminaba de un lado hacia otro y hablaba por el celular, uno de los empleados del negocio se acerca a otro de sus compañeros y toma una pistola que traía fajada al cinturón, se acercó al extorionador y le dispara en tres ocasiones.

El hombre cayó al piso y murió al recibir dos impactos de bala de calibre .22, mientras el trabajador que le disparó fue detenido sin oponer resistencia y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En el lugar fue asegurado un auto Nissan Versa color blanco de la empresa Totsa, que da servicio de taxis en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en el cual llegó el hombre a exigir el pago de piso. El occiso portaba un gafete que lo acreditaba como chofer de taxis.

Al vecimiento del término de 48 horas, el lunes por la noche, para resolver, el trabajador quedó en libertad bajo las reservas de ley por inconsistencias entre el informe policial homologado y testimoniales recabados, al no acreditarse la flagrancia en los términos que contempla la legislación penal, dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Explicaron fuentes de la Fiscalía que aún no hay elementos para determinar si existe o no la legítima defensa en el caso, y que la libertad se dictó porque el trabajador del comercio no fue detenido en flagrancia de delito, ya que fue puesto a disposición al MP a más de 90 minutos de los hechos por la Policía Municipal de Apodaca.

CM