Diputada de Morena acepta que Insabi no puede garantizar servicio de salud gratuitos

CDMX.- Proporcionar servicios de salud de manera universal y gratuita es por ahora sólo una aspiración, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no puede comprometerse a eso, no está en su ley y tampoco tiene presupuesto suficiente para esa cobertura, aseguró la diputada de Morena, Miroslava Sánchez Galván.

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Salud y al Insabi a aclarar eso entre la población, para que no se genere esa expectativa de que no se cobrará nada en ningún nivel de atención.

Incluso esa "clarificación también a nivel federal más alto" indicó en respuesta a que es el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, el que ha insistido en la gratuidad universal de los servicios de salud.

Lo que tiene que hacer el Insabi y la Secretaría de Salud es mejorar la comunicación con la gente, que la comunicación también sea a nivel federal más alto y resolver los problemas de distribución de medicinas, expuso la legisladora. "Ya el 1 de enero había filas incluso en el IMSS de gente que pensó que podía atenderse en el IMSS, en el ISSSTE o a donde sea de forma gratuita, creo que ha faltado comunicación clara y precisa", expuso.

El líder sindical del sector salud, Marco Antonio García Ayala dijo este domingo a EL UNIVERSAL que quizá el presidente Andrés Manuel López Obrador esté mal informado porque dice que no se va a cobrar nada y no aclara esto de que eso no es así en el tercer nivel.

Hay una ley para el tercer nivel que no podemos eliminar. Entiendo que sí será una aspiración en el país que nadie en ningún nivel de atención tenga que pagar nada, pero ahorita así está, la verdad. Habría que apegarse a lo que está en la ley, eso si no se puede no hacerlo.

¿El presidente no sabrá cómo quedó?

- Pues los comunicados se tienen que hacer y se debe clarificar a la gente, pero a lo mejor hay que hacer la clarificación también para nivel federal más alto, verdad, para que todo mundo sepa lo que está en la ley.

Respecto a las medicinas, la legisladora indicó, "yo pregunté si había medicamento y me dijeron que si hay pero que se tiene problema de distribución. Entonces lo que se necesita es que no esté en almacén, sino que llegue a los hospitales y donde se necesite".

También es importante –dijo- "que nos quede claro que debe ser progresivo llegar cada vez a más gente, porque no hay presupuesto, es bajo para lo que se necesita".

Con el presupuesto que se autorizó para salud "no alcanza para todos, no hay presupuesto que alcance para atender simplemente el problemón que tenemos de las complicaciones de la diabetes, insuficiencia renal crónica que requieren hemodiálisis, creo que sí necesitamos más presupuesto para lo que queremos llegar y para cumplir con el artículo 4º constitucional" que establece que todos tienen derecho a la protección de la salud".