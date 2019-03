Diputada se pelea e intercambia insultos con maestros de la CNTE

Ciudad de México.- La diputada María de los Ángeles Huerta (Morena) se enfrentó con maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afuera de la Cámara de Diputados, donde los legisladores esperan pasar para dictaminar la reforma educativa.

"¡Traidores! ¡Corruptos!", gritó Huerta a algunos maestros disidentes que se encuentran en la puerta ocho del recinto legislativo. Ellos a su vez le contestaron "corrupta" y "vende patrias".

"¡Le hace daño al pueblo, traicionaron al presidente!", arremetieron contra la legisladora.

"Mira, escúchame bien, yo no tengo miedo y los voy... yo no soy traidora, traidor eres tú, yo no tengo miedo", contestó la diputada que luego salió del grupo de personas y se fue.

Desde las 7:30 de la mañana se cerraron los accesos a la Cámara de Diputados, pese a que las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales citaron a las ocho para abordar la reforma educativa.