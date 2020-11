Diputado Fernández Noroña se niega a usar cubrebocas y AMLO lo defiende

CDMX.- Este jueves, el diputado Gerardo Fernández Noroña se negó a usar cubrebocas en una reunión con el Instituto Nacional Electoral, tras estose le cuestionó al Presidente AMLO su postura sobre el actuar del diputado, a lo que él respondió defendiéndolo.

Ayer, varios medios reportaron que durante la toma de protesta de Noroña como representante del PT ante el INE, el legislador no quiso usar una mascarilla para evitar contagios de coronavirus.

Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado”, señaló el diputado.