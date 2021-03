VIDEO Llama diputado de Morena a legisladora 'esquizofrénica mujer' en plena sesión

Puebla.- El diputado de Morena Emilio Maurer se enojó con su compañera legisladora Mónica Rodríguez a quien llamó "esquizofrénica mujer" por pedir el recuento de una votación.

Durante una sesión virtual en vivo, el diputado arrebató la palabra al presidente de la cámara para la agresión verbal.

No puede ser que pongan en duda tu honorabilidad presidente y no puede ser que una esquizofrénica mujer ponga en duda lo que tú haces, estoy en contra de eso", dijo Emilio Maurer a la legisladora del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia.

La diputada no se quedó callada y reprochó la violencia de género y política que hizo el diputado de Morena.

Que se conduzca con respeto, yo nunca le he faltado el respeto a él", le replicó la diputada.

"Que no le hable a una mujer como me habló a mí diciéndome esquizofrénica, que respete el diputado y que no ejerza violencia política de género", señaló la legisladora panista.

Se disculpa diputado morenista

Tras llamar "esquizofrénica mujer" a la diputada, Emilio Maurer ofreció disculpas a través de su Twitter.

Reconoció que usó un calificativo denostativo y le refrendó su respeto.

Mónica, de manera pública te refrendo mi respeto y ofrezco nuevamente una disculpa por mi exabrupto. Las mujeres merecen respeto en cualquier ámbito", dijo el diputado de Morena.

"Los ánimos en la política no justifican mi actuar, por ello hago pública mi disculpa para ti, compañera Mónica Rodríguez", señaló.

