'¡Diputado whiskeys!', grita morenista tras avalar leyes educativas

CDMX.- Entre rusos, gringos y oaxaqueños, así se legisló en la Cámara de Diputados durante la madrugada. El pleno de la Cámara de Diputados estaba a punto de cumplir 12 horas de sesión para avalar las tres leyes secundarias de la Reforma Educativa, cuando gritos para hacer pruebas del alcoholímetro a los legisladores y consignas de una marcha de la CNTE despertaron a los diputados.

A lo largo del día, hubo empujones, tomas de tribuna, gritos, insultos y hasta descalificaciones personales como la que un morenista le lanzó a un panista: "¡Diputado Whiskeys!".

Pero lo mejor se lo guardaron para la media noche. Entre las curules había cansancio, hastío, aburrimiento y muchos legisladores ya no querían seguir debatiendo, pero la consigna era "no parar" hasta aprobar las tres leyes secundarias de la Reforma Educativa.

¿Qué leyes estaban en juego?

Se debatía la Ley de la Mejora Continua de la Educación, cuando subió la diputada Margarita García García (PT) y literal, despertó a todos sus colegas. La legisladora de Oaxaca tomó el micrófono y casi gritando dijo que lo que mal empieza mal termina y agregó que hoy todos los maestros festejan que la mal llamada reforma educativa del ex presidente, Enrique Peña Nieto, haya caído, esto causó alboroto en el pleno y la presidenta, Laura Rojas, exigía orden y respeto.

Dijo que les pueden decir "burros" a los integrantes de la 4T, pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador, "no les fallará".

Podrán decir lo que quieran, pueden decir burros y delincuentes como el borracho de su Borolas, pueden decir lo que quieran, pero nuestro presidente de la República y nuestros maestros y nosotros no vamos a utilizar ni peluca ni gorra para disfrazarnos y no dar la cara por el pueblo de México", dijo desde la máxima tribuna del país.

Esto encendió a todos. Incluso ordenaba a Laura Rojas que pusiera tranquilos "a sus huestes". Y se arrancó a gritar consignas como si estuviera en una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde la máxima tribuna del país: "De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido".

Laura Rojas se desesperó de tantos gritos en el pleno, pedía orden y silencio, pero nadie atendía el llamado, y estalló una sonrisa en su rostro, e hizo un ademán en el sentido de ¿qué puedo hacer?

"Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por esta causa justa que habremos de lograr. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Hasta la victoria", exclamaba Margarita García. En respuesta, Laura Rojas, lanzó: "Compañeros, orden o tendré que decretar otro receso. Orden, por favor. Orden. Orden".

Fue tanto el respaldo que recibió la legisladora petista por defender a Oaxaca, que al concluir recibió una gran ovación de sus compañeros y hasta el diputado, Azael Santiago Chepi de Morena la cargó y celebró junto a ella brincando.

'Puedo enseñar ruso porque mis ojos azules'

Le siguió en el turno al panista Miguel Alonso Riggs, quien se autodenominó "ruso de los ojos azules, Miguel Stof Riggs" e inmediatamente recibió rechiflas y mentadas. Y contó, "con ironía", que hace unos meses el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, habría dicho que no era necesario conocer el idioma para que un maestro pudiera dar clases, en consecuencia él podía dar clases de ruso, además porque tiene la apariencia física, pues tiene ojos azules.

Además, criticó que en dichas leyes se les otorgue a la CNTE el que puedan dar plazas, "ahora sí que va a ser tan fácil, tan fácil poder dar plazas a amiguitas por intercambio de favores.

Ahora sí van a poder regalar plazas a diestra y siniestra porque ya la CNTE cuenta con este beneficio que el presidente de la República les extendió".

Por haber dicho "amiguitas", el diputado José Luis Montalvo le pidió ofrecer una disculpa al magisterio por haber hecho un comentario misógino y ofensivo hacía las maestras.

"Yo pensé que como aquí existieron comentarios racistas, porque cuál es la diferencia de que yo tenga los ojos azules y ustedes no. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo ser mucho mejor maestro que ustedes en una clase de ruso, por supuesto, ¿quién dice que no? El secretario Moctezuma dijo que no se requería conocer el idioma. Además, miren. Qué bueno que están todos agrupados así en bola, porque si yo les aplico un examen uno por uno a ustedes, no creo que lo vayan a pasar", aseguró el panista.

Vino el turno del diputado de la CNTE, Azael Santiago Chepi, quien le preguntó al panista:

"¿Cuál es la política educativa del gobierno neoliberal del PAN durante 12 años?". Y respondió que la educación iba avanzando hasta que "tiraron" el Programa Nacional de Inglés, pero como no se necesita saber el idioma, pues cualquier puede enseñar.

Y ahora el panista cuestionó al maestro oaxaqueño si sabía inglés… "¿Tú sabes inglés? done in english then (hecho en inglés)" y agregó: "I’m done with it".

La diputada Adela Piña (Morena), presidenta de la Comisión de Educación, exigió al panista que se disculpara con Moctezuma Barragán porque sacó de contexto sus palabras.

Piden que le apliquen alcoholímetro

El diputado Rubén Terán (Morena) pidió que con fundamento en el artículo 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados, "quisiera pedirle de manera muy educada se pudiese ayudar del personal médico de esta Cámara para verificar, con base en lo que ha dicho el orador, si no se encuentra en estado etílico".

El panista respondió que no necesitaba tomar por su educación y su formación de deportista.

Mientras los diputados Rubén Terán e Ignacio Campos le gritaban: "Diputado Whiskeys".

Y antes de concluir, les lanzó un dardo envenenado… "esta reforma mal llamada reforma educativa viene, les aseguro y se los anticipo, viene a reventar la vida social de México. Si a los estudiantes no se les evalúa, nunca vamos a poder medir la educación que están recibiendo sus hijos, sus hijas, sus nietas, sus nietos".

Pidió que no critiquen a los demás por su estado de origen porque los unos están en Oaxaca y él en Chihuahua. "Claro, volteen a ver al norte, volteen para arriba, para que vean el nivel educativo que hay Chihuahua, comparado con el que ustedes se están arrodillando. Y para terminar les digo lo siguiente. Como dijo Winston Churchill, seguro que sí: "nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre".

Antes de que terminara la diputada Mirtha Iliana Villalvazo (Morena) le preguntó: ¿Cuántos años tiene sino es indiscreción? "De mexicano 43 años, de ruso 5 minutos. Es cuanto", respondió el panista y se bajó de la tribuna.