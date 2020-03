Diputados se gastan 2.8 millones de pesos en 72 bebederos

CDMX.- La Cámara de Diputados estrenó este martes 72 despachadores de agua potable que podrán utilizar, empleados y diputados, en todo el Palacio Legislativo de San Lázaro y que tuvo un costo de 2 millones 881 mil 440 pesos.

Al inaugurarlos, el secretario de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cummings García, precisó que los 72 despachadores se obtuvieron a través de licitación y cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas.

El agua viene potable de las cisternas y luego de filtrarse está lista para consumirse. Además, se hicieron pruebas de laboratorio antes de echar a andar los dispensadores", expresó.

Cabe destacar que el proceso de filtración consiste en que el flujo llega de la red del Sistema de Agua de la Ciudad de México, luego a los despachadores que también tienen un proceso de filtrado a través de carbón activado, lo que garantiza su potabilidad. El proceso de filtro tiene una vida útil de 132 mil litros o un año calendario.

En la Cámara de Diputados se consumen 250 garrafones diarios, es decir, 4 mil 750 litros por día, lo que equivale a un millón 235 mil litros anuales.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, subrayó que ésta es una idea en la que convergen todos los grupos parlamentarios y de la Mesa Directiva.

Cuando empezó la actual Mesa Directiva señalamos la necesidad de que la Cámara redujera el impacto al medio ambiente y su huella de carbono. Hay iniciativas de varios grupos parlamentarios para eliminar el uso de plásticos, a lo que se suma una petición de esta Mesa".

Recalcó que el agua que se vierte en los despachadores es absolutamente confiable, porque se realizaron pruebas de laboratorio y se harán de manera continua para garantizar que el líquido es viable para consumo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, señaló que en el Palacio Legislativo de San Lázaro hay un considerable consumo de botellas de agua. "Si se bebe un millón de litros se generan cuatro millones de botellas de PET".

Afirmó que el objetivo es que la Cámara no compre una sola botella de agua. Dijo que es algo que no se puede lograr de forma rápida; sin embargo, la meta es que en el último año de esta legislatura ya no se adquiera ninguna.

El propósito es colocar otros 70 despachadores y llegar a 150 en todos los edificios de esta Cámara".

Relató que "había otras opciones; nos ofrecieron máquinas para destruir las botellas, pero estimamos que eso no contribuía al ambiente; por eso optamos por la instalación de un sistema de agua potable y cambiar nuestros hábitos al usar recipientes reutilizables".

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, destacó que el objetivo de colocar los 72 despachadores es generar ahorros y, sobre todo, bienestar al medio ambiente, eliminando el consumo de líquido embotellado.

En el acto, al que también asistió la diputada Julieta Macías Rábago (MC), la secretaria General recalcó que se realizaron pruebas de laboratorio que avalan que el agua es viable para consumo; es decir, "no tiene ningún problema".