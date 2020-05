Directiva de Notimex ataca periodistas y organiza campañas de desprestigio en redes sociales

CDMX.- Aristegui Noticias, Signa_Lab[1] del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y ARTICLE 19* tienen en su poder información y testimonios coincidentes que señalan que personas directivas de la Agencia de Noticias del Estado (Notimex) realizan acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y extrabajadores que consideran “adversarias”.

En el periodo comprendido entre el 3 de abril y el 9 de mayo de este año, ARTICLE 19 entrevistó a 10 personas con conocimiento directo de lo que sucede al interior de la sala de redacción de Notimex. Todas esas personas fueron contratadas y despedidas de la agencia durante la dirección de Sanjuana Martínez, con excepción de 2 que siguen laborando.

Las personas entrevistadas, algunas quienes su identidad se mantiene en el anonimato por razones de seguridad y temor a represalias, aseguraron que existe un chat denominado “The Avengers N” en el cual directivos, enviados por la directora, ordenan a trabajadores a publicar mensajes en Twitter y utilizar hashtags contra periodistas y extrabajadores.

ARTICLE 19 y Signa_Lab rechazan que personas servidoras públicas usen una institución pública, encargada de informar a la ciudadanía, para denostar, agredir y acosar a periodistas. Esto contraviene su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

Esta no es la primera vez que se conoce la violencia ejercida al interior de Notimex. El 9 de noviembre de 2019, la revista Proceso publicó el reportaje “Caos en Notimex” que da cuenta de “despidos arbitrarios sin el finiquito correspondiente y renuncias por hartazgo ante el despotismo y acoso laboral”. El trabajo periodístico menciona que las quejas fueron enviadas al presidente Andrés Manuel López Obrador sin que a la fecha haya tomado medidas.

Una de las personas que habló con ARTICLE 19 trabajó cerca de la directora y afirmó que atacar a periodistas y trabajadores es “la forma en la que Sanjuana Martínez busca intimidar y silenciar”. “A varias personas nos acosó y sigue difamando en Twitter. Sé que la directora tiene personas que se dedican a hackear o meterse a cuentas de Facebook, Twitter u otras (redes sociales) de directivos para obtener imágenes y agredir la vida privada”.

Todo esto se da en un contexto laboral adverso, tal como señaló otra persona entrevistada que aún trabaja en la agencia.

Nunca había sufrido acoso laboral ni misoginia hasta que llegué a Notimex. Hay una constante de acoso y de agresiones que van más allá de la capacidad humana de aguantar. He presenciado y he sido de testigo de maltrato laboral, vigilancia y la violación de derechos laborales”, aseguró.

“Trabajar en Notimex fue un infierno”, dijo otra persona a esta organización. “Siempre en tensión y con miedo de saber qué era lo nuevo que iba a hacer o decir la directora. Sanjuana agarró parejo contra todas y todos.”

Todos los testimonios que recabó ARTICLE 19 coinciden en que Martínez ha solicitado a su personal utilizar cuentas personales y crear perfiles falsos con el fin de defender su gestión en Notimex.

“En vez de concentrarnos en el trabajo periodístico, la agencia se ha concentrado en atacar vía redes sociales a quienes critican la dirección y el manejo de esta”, afirmó uno de los testimonios. “Es real y es una tristeza”, declaró otro. “Ella siempre ha mostrado una actitud invasiva y nos exige usar nuestras cuentas para ‘defender a la agencia y a ella’”.

Uno de los altos mandos, con quien ARTICLE 19 tuvo contacto, afirmó que existe una presión directa de la directora para crear cuentas falsas y bots.

A través de los directores, principalmente de Erick Muñiz, nos decían que teníamos que crear las cuentas y si no lo hacíamos nos empezaban a intimidar y hostigar. Incluso, corrieron a mucha gente de manera injusta porque si no te sumabas a apoyar a Sanjuana, inmediatamente te convertían en el enemigo del que se tenían que deshacer”.

De acuerdo con el testimonio del periodista Manuel Ortiz, en abril de 2019 la directora le solicitó a él, quien entonces trabajaba como director de noticias internacionales, que atacara a Dolia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga, pero se negó.

En una ocasión crucé, desde mi cuenta particular, mensajes en privado con Lydia y Sanjuana se enojó por eso. ‘ya déjalo así, yo lo hago desde mis cuentas,’ me dijo”.

En septiembre de ese año, Ortiz fue despedido de la agencia. “A él lo corrieron porque se negaba hacer lo que Sanjuana quería, y porque en una ocasión defendió a una reportera”, relató un extrabajador. “Además, no conforme con despedirlo, Sanjuana inventó que Manuel tenía un contrato vigente de tiempo completo en la UNAM, por lo que cobraba doble, y que éste y la reportera (que defendió) eran amantes”. Manuel tiene en su poder los documentos que prueban que renunció a su puesto de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México cuando fue contratado en Notimex.

Alejandro Meléndez, fotoreportero y extrabajador de Notimex aseguró que, en agosto de 2019, Sanjuana pidió a los directivos que contestaran tuits que atacaban a la agencia y obligó a parte del equipo a crear redes de bots. “Internamente algunos protestamos y ahí fue cuando vino el cese de trabajo. Manuel se negó a despedirme y entonces empezó la guerra contra nosotros”. Otros dos extrabajadores presenciaron la orden de despido.

Posteriormente comenzaron a surgir cuentas en Twitter que acusaban a Ortiz y Meléndez de agredir sexualmente a una compañera, así como de mantener una relación romántica con ella. La periodista, cuyo nombre se reserva, fue contactada por ARTICLE 19 y afirmó que la información sobre el abuso sexual era falsa y que, por el contrario, su señalamiento público vulneraba su seguridad.

Las agresiones contra Manuel, Alejandro y a otros extrabajadores de Notimex provienen de distintas cuentas, principalmente de @OverflowLucio, @SandyWong21, @Manho579, @SutntxAgoniza y @lui_ovejero.

En abril. ARTICLE 19 contactó a Signa_Lab para el análisis e investigación de estas y otras cuentas. Como resultado el laboratorio publica hoy su informe “Ataques selectivos: estrategias de desprestigio y descalificación: El caso de experiodistas de Notimex”, el cual explica que las cuentas responden a la ejecución de acciones altamente coordinadas y organizadas en Twitter[2].

El informe afirma que éstas tienen la tarea de producir y compartir información a un ritmo intenso. De esta forma, hay cuentas que alcanzan los miles de tuits y retuits en semanas. Por ejemplo, los últimos 200 tuits de @OverflowLucio se generaron en tan sólo 4 días.La velocidad en el comportamiento de cuentas asegura que una narrativa particular se ubique y se expanda en la plataforma con facilidad. Es decir, las cuentas analizadas por Signa_Lab sólo publican y difunden información específica que, en este caso, la mayoría se trata de ataques a quienes critican a Sanjuana Martínez y su gestión al frente de Notimex, además de defender a otras cuentas como @SandyWong21.

Signa_Lab también encontró que las cuentas son utilizadas para atacar al Sindicato de Notimex, además de defender a la dirección de la agencia. En febrero de este año, el Sindicato inició una huelga para protestar por despidos injustificados y malos tratos. Tanto Meléndez como Ortiz consideran que las agresiones se intensificaron debido a que los actuales directivos los señalan como organizadores de la huelga.

El 15 de marzo, aproximadamente, se cayó o fue atacado el servidor de Notimex y según lo que me han dicho personas al interior, también de eso nos echan la culpa”, dijo Ortiz.

La cuenta @SandyWong21, aunque tiene pocos tuits (1600) y retuits, sigue la misma línea de agredir a cuentas que defienden la huelga. La actividad de esta cuenta además muestra un uso constante de hashtags ligados a la #RedAMLO. Resulta muy sospechoso que no interactúe con cuentas que no mencionan a Notimex, ni retuitee contenidos de ningún otro tema. Como lo indica Signa_Lab, es muy posible que esta cuenta sólo sea utilizada con estos fines.

El reporte también señala que tanto @SandyWong21 como @OverflowLucio y las demás cuentas estudiadas tienen comportamientos similares a aquellas que pertenecen a la #RedAMLO, pues comparten contenido proveniente de cuentas como @LOVREGA o el blog @SinLineaMx, populares por el contenido a favor del gobierno federal.

Las agresiones perpetradas por Notimex son sumamente graves, pues vulneran la vida profesional, personal y familiar de periodistas. El acoso contra Manuel Ortiz llevó a su familia a ser objeto de doxxing, ya que, para atacarlo, recopilaron y publicaron información privada como fotografías de su esposa y de su hijo de tan solo 3 años. Estos hechos podrían configurar un delito.

ARTICLE 19 también documentó que las cuentas de @JusticieroVengador y @NadaEsImposibl3 difundieron mensajes donde señalaron que Adrián Rocha, extrabajador, acosó sexualmente a la reportera Flor Goche durante una cobertura periodística. Estos usuarios también replicaron las acusaciones contra Alejandro Meléndez, antes mencionadas.

Contactada por ARTICLE 19, Goche desmintió la agresión y alertó sobre la gravedad de la acusación.

Estos ataques ocurren después de que Rocha fuera despedido de Notimex y de que comenzara a denunciar públicamente en sus redes sociales el ambiente laboral hostil.

Yo sentía temor por denunciar públicamente mi despido injustificado, así como el acoso generado por el sindicato blanco recientemente creado. Era una manera de enfrentarme al poder político, al denunciar que no se estaba haciendo periodismo, que era un uso personal y lucrativo de la agencia por parte de la directora”, relató el periodista.

Por su parte, Goche sostuvo además que fue despedida de manera injustificada en enero pasado, tras manifestar su inconformidad con el hostigamiento laboral y misoginia que vivió al trabajar en Notimex.

ARTICLE 19 encuentra preocupante que la Agencia de Noticias del Estado utilice mecanismos para emitir sistemáticamente mensajes a favor o en contra de la reputación de personas, por un lado, y por el otro que se silencian voces por medio del acoso laboral y el abuso de autoridad.

Las y los empleados de Notimex, de quienes se comparten sus testimonios en este texto, lamentan las condiciones bajo las cuales cumplen con su trabajo de informar:

Sentimos mucho no salir públicamente, pero la resistencia al interior es necesaria, porque no nos merecemos quedarnos sin trabajo y porque la agencia le pertenece a la sociedad, no a la directora. Ella tiene las herramientas para destruir a Notimex y lo que necesita (la agencia) es reconstruirse”.