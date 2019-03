Discriminan a mujeres en campos de futbol de SLP

San Luis Potosí.- La Academia de Futbol Santos San Luis denunció a través de sus redes sociales un acto de discriminación: la empresa que administra los campos de futbol "Vitas y Albinos" prohíbe la entrada a mujeres y niños, de ahí que se negó la entrada a la entrenadora y jugadora del equipo local "Centro de Formación Potosino".

Según la fotografía de la Academia, en el reglamento se prohíbe la entrada a mujeres y niños sin emitir explicación, lo que ha causado la indignación de los propios padres y madres de las alumnas del equipo.

La denuncia se dio a conocer este sábado 23 de marzo, en donde la academia de futbol detalla:

El día de hoy 23 de Marzo en el partido entre los equipos de San Luis LM vs Cefor potosino cat. 07. nos indigna lo sucedido en los Campos Vitas y Albinos en la Ciudad de San Luis Potosí, la discriminación que sufrió la entrenadora del equipo Cefor Potosino y la alumna jugadora de dicho equipo (Dt Karina Galván) todo por ser mujeres, no las dejaron pasar a los campos: a una de ellas a jugar y la maestra a dirigir a sus pupilos lo cual pedimos a las autoridades (CNDH) o a quien corresponda que se investigue este caso ya que en estos tiempos la distinción de género no se puede permitir".