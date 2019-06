Discurso de AMLO contra prensa es de hostilidad.- Comité de Protección a Periodistas

El discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa en México es de hostilidad, lo que puede abrir espacios para la agresión, consideró Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En entrevista, aseguró que el país enfrenta una crisis en materia de libertad de prensa al grado que se ha convertido en la nación más letal para los periodistas a nivel mundial.

Es por ello que el próximo martes el CPJ realizará una cumbre en la Ciudad de México a la que fue invitado el Presidente. Aunque no han recibido respuesta sobre su asistencia, dijo el periodista holandés, confían en que Andrés Manuel López Obrador acuda.

¿Por qué eligieron México para realizar una cumbre?

Porque es un país que sufre de una crisis múltiple en materia de libertad de prensa. Este año, 2019, México es el país más letal para periodistas a nivel mundial. Hay más periodistas desaparecidos que en ningún otro país. Entonces la crisis aquí es muy contundente, muy clara. Tenemos dos reporteros cuyo asesinato pudimos ligar directamente con su labor y cinco más que estamos investigando. Si esa tendencia sigue, a final de año vamos a terminar con 12 o 13 asesinatos, que sería el año más letal de la historia mexicana para periodistas.

¿Cuántos van en lo que va del año en el mundo?

Quince en total. Dieciséis contando a Norma Sarabia y la mitad desgraciadamente en México.

¿Ustedes certifican que los periodistas asesinados pasen por esa situación producto de su ejercicio profesional?

Sí. Nosotros hacemos la distinción entre "confirmado por su labor" y "no confirmado"; que "no confirmado" no quiere decir que no ha sido por su labor, sino que no lo hemos podido determinar. Es importante hacer esa distinción porque hay casos de periodistas que son asesinados por otra razón.

Aquí en México el problema que tenemos es que en la mayoría de los casos no lo podemos determinar.

¿Y quién mata periodistas?

Normalmente distinguimos entre crimen organizado, funcionarios públicos, el Ejército, etcétera. Pero lo que es muy particular en México es que en muchísimos casos donde está involucrada la delincuencia organizada también están involucrados funcionarios públicos. Entonces podríamos decir que la narcopolítica es el factor principal en la agresión contra la prensa en México.

¿Invitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a la cumbre?

Lo invitamos, no hemos recibido una respuesta definitiva. Llevamos muchos meses invitándolo. Tenemos la esperanza de que el Presidente se anime a ir. Hay un discurso de hostilidad entre este Presidente y varios medios, incluso REFORMA, y nosotros quisiéramos que el Presidente y otros oficiales de Gobierno entren en debate con nosotros, en diálogo para llegar a prioridades que todos tenemos en común.

¿Hasta cuándo van a esperar respuesta de la Presidencia?

Hasta el último minuto. Si un minuto antes de las 9 de la mañana (del martes) dice que quiere venir, le abrimos las puertas.

¿Cómo defines la relación del Presidente con la prensa?

Es una relación complicada, compleja, con muchas facetas. De un lado, y es algo que aplaudo, la figura de la conferencia mañanera presenta una oportunidad única de interacción entre Presidencia y los medios. Al mismo tiempo está el discurso del Presidente contra periódicos como Grupo REFORMA, en donde específicamente está diciendo que es prensa "fifí", el hampa del periodismo, etcétera, que no fomenta un buen proceso democrático.

El discurso presidencial, que es de hostilidad a la prensa, en una atmósfera de violencia letal, ¿agrava la situación?

Podría ser. Hasta ahorita no hemos visto consecuencias en materia de agresiones físicas. Espero que no se dé. Pero sí puede abrir ciertos espacios, como en el estado de Quintana Roo, la presidenta municipal de Solidaridad ha usado palabras como periodistas sicarios, incluso ha adoptado varias palabras que ha usado el Presidente, y es un estado donde han habido varios asesinatos de periodistas, posiblemente con policías involucrados.

Fifí una palabra 'muy lopezobradorista'

Cuando en Nueva York te preguntan qué es prensa "fifí" ¿cómo lo explicas?

Es un poco difícil porque es una palabra sumamente lopezobradorista, es algo muy de acá. Yo siempre digo que quiere decir la percepción por parte del Presidente y las personas que lo apoyan de que la prensa 'fifí' es elitista, que está muy alejada de la realidad del pueblo, una prensa que representa ciertos intereses socioeconómicos, intereses políticos. Pero igual es una percepción. Algo que se está creando en el discurso, no necesariamente es parte de lo que realmente está pasando.

¿Es motivo de preocupación?

Es motivo de preocupación para nosotros, porque en Estados Unidos hemos visto qué puede pasar cuando un Jefe de Estado, un Presidente, crea un discurso muy hostil contra la prensa. Ahí hemos visto ataques de funcionarios públicos, como un diputado contra un periodista de The Guardian que estaba usando la misma retórica de Trump. Entonces sí nos preocupa. Aunque también estoy convencido de que por parte del Presidente (López Obrador) no hay ninguna intención de que haya agresiones contra la prensa.