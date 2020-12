¡Doble tragedia! Muere su madre y les entregan cadáver equivocado

Querétaro.- Familiares de la señora María Nancy Trujillo Rosas de 54 años de edad sufrió una doble tragedia en esta emergencia por contagios del coronavirus (Covid-19), la cual falleció por neumonía atípica y al entregarle el cuerpo en el Hospital General 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), resultó que no era el cuerpo de su madre, sin embargo la Fiscalía del Estado informó que el cuerpo si les fue entregado.

Tras citarlos por parte del Hospital, sus familiares de esta víctima acudieron la mañana de ayer domingo a las instalaciones para reconocer el cuerpo de su mamá, sin embargo, el cuerpo de su madre no apareció, sino el de otra mujer de más de 70 años, denunció su hijo Ever Fonseca Trujillo.

La señora lamentablemente murió de madrugada, por lo que a sus hijos nada más les entregaron un acta de defunción que dice que murió por neumonía atípica, posible Covid-19. Cuando el cuerpo fue internado por esta enfermedad, desde el pasado jueves 3 de diciembre. No hay cuerpo, pero sí un gran enredo.

Nos citan a reconocer el cuerpo de mi mamá y no es el cuerpo, es de una persona de edad adulta, y no nos dan respuesta de donde se encuentra el cuerpo de mi mamá, solo nos dicen que a lo mejor fue cremado. También nos dijeron que a lo mejor estaba en la Fiscalía, ya fuimos y en la Fiscalía no hay nada de cuerpo, solo queremos el cuerpo de mi mamá”, mencionó la otra hija de la hoy occisa, Itzel Fonseca Trujillo.