Dónde y cómo registrar un dominio

Es una situación muy frecuente. Queremos que nuestro negocio funcione y para ello invertimos en todo lo que sea necesario, página web incluida. Pero no vemos que el desembolso que hemos hecho para construir esa página web esté suponiendo un incremento en el negocio. Algo falla. Y ese ‘algo’ probablemente tenga que ver con el posicionamiento SEO.

No tenemos porqué saber de todo tipo de tecnologías y estrategias. Pero, del mismo modo que en otros asuntos nos ponemos en manos de profesionales, para algo relacionado tan directamente con la imagen de la empresa, también debería ser así. Si necesitas ayuda y asesoramiento profesional para tu página web, lo ideal es contactar con alguna compañía especializada que te gestione los dominios.

¿Qué es eso de los dominios?

Es básicamente la denominación de tu página web y es único en el mundo, no existen dos iguales. Explicado de otra forma, si quieres un nombre para tu página web que ya está ocupado, tendrás que elegir uno similar de entre los que están libres, o tener paciencia y esperar a que dicho nombre o dominio quede libre, es decir cuando su anterior propietario no lo renueve. Porque sí, hay que renovarlo anualmente para no perderlo.

En el caso de que ya dispongas de un dominio, y necesites renovarlo o recuperarlo porque se te pasó su renovación, puedes conseguirlo gracias al servicio de backorder de empresas como Edomains, profesionales en el mundo del hosting y el alojamiento web.

Los dominios también mueren

Para no llevarse sorpresas desagradables, es importante estar informado sobre el estado de nuestros dominios. Si está disponible significa que se puede registrar. Si está registrado (el mínimo es un año y el máximo son 10), es propiedad de alguien y nadie más puede registrarlo con ese nombre mientras esté ocupado. Si está activo, implica que ya es posible usarlo y que hay que estar pendiente de renovarlo para que no caduque. En los siguientes estados posteriores a este, entramos en la “zona roja”, ya que indica que no se ha renovado a tiempo. El primero de ellos dentro de esa etapa de “expiración” sería el periodo de gracia, en el que el dominio no funciona porque no se ha pagado la cuota pero te dejan mantenerlo si pagas a tiempo.

El segundo es el periodo de redención, en el que ya estamos más al límite y es posible recuperarlo pero con una tarifa algo mayor. Y si nos hemos saltado estos periodos sin reaccionar a tiempo, llegaremos al último estado que es el de eliminación, cuando ya no es recuperable y pasará a estar disponible de nuevo para otros posibles usuarios. Para no tener que llegar a ese último nivel, lo mejor si se nos ha pasado la renovación es recurrir a una empresa que ofrezca un servicio de recuperación de dominios expirados.

Qué hacer para elegir el nombre de dominio

A mayor sencillez del nombre, más elevado será el precio.Y la razón es la efectividad. Está comprobado que la inversión vale la pena. Influirá entre otros aspectos en el posicionamiento SEO, porque Google lo valora a la hora de ubicarlo más arriba o más abajo entre los millones de resultados relacionados que aparezcan en su búsqueda online. Es importante estudiar antes de tomar la decisión cuáles son las palabras clave relacionadas con tu negocio que mejor influyen para la creación del nombre de tu dominio.

Ahora sólo queda ponerse en buenas manos y dejar que expertos como Edomains te ayuden a crear tu página web deseada, con el posicionamiento que merece.