Durazo afirma que México no busca a Ovidio; EU sí por delitos cometidos allá

CDMX.- El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", no tiene una orden de detención por parte de México.

No se aseguró el inmueble (donde lo encontraron) porque esta persona no tiene en nuestro País, ustedes no lo van a creer, no tiene una orden de aprehensión", señaló en la comparecencia ante diputados