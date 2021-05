ELECCIONES 2021: No hay toro, pero sí vaquita para Gubernatura de Guerrero

Chilpancingo.- Tras algo que ya estaba cantado desde hace varios días y con los dados cargados en las encuestas para elegir candidato sustituto de ‘El Toro’ Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, se consumó lo que ya se sabía.

Evelyn Salgado fue la elegida para disputar la gubernatura en las próximas elecciones del seis de junio por Morena. La designación de ‘Juanita’ no fue sorpresa para los guerrerenses pues sabían que la hija de papá iba a ser la abanderada.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para los Salgado pues la designación provocó malestar y división entre la militancia del partido al grado de aseverar que fue una imposición, además de calificarla de indignante.

Las primeras palabras de ‘La Vaquita’ fue agradecer al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones, a la de Encuestas al partido a ... por ser la ungida en un proceso democrático.

"Como nuestro Presidente dice, es el pueblo el que manda y el pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, es una oportunidad que se tuvo de escuchar la voz del pueblo, lo cual celebramos", expresó.

Con una emoción forzada, al igual que su alegría por su triunfo y para ya que no le estuvieran llamando ‘Juanita’ Evelyn lo dejó en claro.

"Cómo ya lo dije en otras ocasiones, no me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda. Orgullosamente hija de Félix Salgado Macedonio y de María de Jesús Pineda Chavarría, y aclarar que con el voto del pueblo se va a gobernar seis años".

Y sostuvo que "Evelyn Salgado es quien gobernará, no Félix , como les comenté, de quien me siento profundamente orgullosa, quien tiene todo mi apoyo, mi cariño y mi respeto. Pero, que definitivamente las decisiones son de Evelyn Salgado y él será pues, como siempre lo ha sido, mi guía y mi consejero".

El dirigente Mario Delgado dio a conocer los resultados de las encuestas para determinar quién encabezará la candidatura de Morena en ese Estado.

"Evelyn Salgado es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la comisión de elecciones", aseveró Delgado.

Pero algo le incomodaba. No sabía el momento preciso para abordar y aclararlo. Al sentir el respaldo como un fiel escudero de su dirigente nacional, ‘Juanita’ lo soltó.

“No existe tal, (vínculos con el narco) creo que ha habido allí muchas cuestiones, parte de yo creo que de la guerra sucia. Habría que investigar bien, no tengo ningún comentario al respecto, puesto que no es información fidedigna.

"Evelyn es una mujer limpia que puede verlos a los ojos, tengo 39 años, dos hijos, he trabajado toda mi vida y pues en el momento que quieran pueden ver todo lo que tengo, si tengo propiedades, si no, la gente nos conoce, sabe dónde vivimos y pues de esa manera me voy a conducir".

Evelyn Salgado rechazó tener vínculos con el narcotráfico y acusó una campaña de desprestigio./Agencia Reforma

Es la hija de Él Toro’ la preferida

La selección se hizo mediante una encuesta del partido y dos externas entre tres aspirantes, la ex Alcaldesa de Atoyac y ex candidata de Morena al Gobierno de Michoacán, María de la Luz Ramos; la senadora y ex líder de las autodefensas en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado; además de Evelyn Salgado.

La Comisión Nacional de Encuestas del partido señaló que Evelyn Salgado tuvo un 30.9% de conocimiento, mientras que la aspirante con mayor conocimiento entre la población era la senadora Nestora Salgado con 38.7%.

Sin embargo, en el rubro de a quién prefiere como candidato de Morena a la Gubernatura, Evelyn lideró con 37.9% frente al 10% conseguido por María de la Luz Ramos y 13.9% por Nestora Salgado.

Anoche Evelyn fue registrada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero y hoy iniciará su campaña por varias colonias de Acapulco, Guerrero.

Tras la designación del candidato de Evelyn, militantes de Morena, acompañados por Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado, realizaron una concentración para festejar por la nominación.Twitter

Califican de dudosa la encuesta

Tras la definición de la candidatura de la hija de “El Toro”, periodistas, políticos y usuarios de redes sociales lamentaron la dudosa encuesta.

Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional, señaló que la secretaria de Morena Citlalli Hernández aplaudió a las “juanitas, el narcopacto y la monarquía presidencial”.

En tanto el columnista Salvador García Soto mencionó que en la “dudosa” encuesta interna de Morena, a Evelyn Salgado tuvieron que ponerle que era hija de Félix Salgado “porque de lo contrario nadie la conocería”.

“¡Sorpresa! Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, ganó la encuesta de Morena para ser candidata al gobierno de Guerrero en vez de su papá”, expresó el periodista, columnista y conductor, Sergio Sarmiento.

Y en un tono más severo el perredista y también líder de la corriente Galileos, Guadalupe Acosta Naranjo aclaró que “La encuesta se levantó en Palacio Nacional”.

Por su parte la actriz Laura Zapata dijo que esto fue un “insulto a la inteligencia. Malditos corruptos. Su Juanita. Hasta cuándo vamos a permitir estas arbitrariedades. PRESENTE LA MAFIA”. (Con información de Agencia Reforma/El Universal)