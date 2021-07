Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que no se considera “presidenciable”, que él está ocupado en el gobierno y porque “no le gusta sudar calenturas ajenas”.

El martes, AM publicó los nombres que se mencionan a nivel nacional como posibles candidatos a la Presidencia de la República en 2024, del PRI, Morena, Movimiento Ciudadano y el PAN.

Del PAN se mencionan al ex candidato presidencial Ricardo Anaya; el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez; Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y los guanajuatenses Diego Sinhue Rodríguez y Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados federales de ese partido.

Entrevistado ayer respecto a si se considera “presidenciable”, Rodríguez Vallejo dijo que no.

“Yo estoy concentrado en la gubernatura, estoy concentrado en dar resultados y como lo he dicho siempre, no sudo calenturas ajenas”. No abundó más al respecto.