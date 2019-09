ENDURECERÁN SANCIONES CONTRA DEFRAUDACIÓN FISCAL

MÉXICO 25 de septiembre.- El Paquete Económico para el 2020, más allá del cálculo correcto de impuestos se enfoca en el cumplimiento de obligaciones, por lo que el próximo año podría presentarse un aumento importante en multas por no presentar en tiempo y forma el pago provisional, como ya ha venido ocurriendo este año.

En este contexto Yamilee Dávalos Rosillo, gerente de Facturador Contable en Facturador.com, destaca la importancia de facturar correctamente y seguir los lineamientos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



La recomendación que ofrece es que los contribuyentes se acerquen a sus asesores y contadores expertos en estos temas, y realicen las mejores prácticas desde el tema de la facturación y el correcto uso del catálogo de emisión de CFDI, hasta el pago del impuesto.



“Vemos como un hecho que un porcentaje alto de negocios, tanto de personas físicas como morales, caen en varias irregularidades creando bolas de nieve con actualizaciones, recargos y multas que van más allá de la solvencia económica que puedan tener - con todo y que muchos buscan obtener ingresos extra con un trabajo por internet - dejando a la expectativa que la autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobación hasta por 10 años”, comentó.



Como se recordará, el pasado 8 de septiembre se dio a conocer el Paquete Económico para el ejercicio 2020 que, si bien es cierto que no refleja un incremento en impuestos para nuevos gravámenes o tasas, estima una recaudación mayor del 2.0% respecto a este año, que de acuerdo a la experta, se proponen lograr a través de medidas más severas para el cumplimiento de la legislación fiscal.

Así, se tiene contemplada una propuesta para que las operaciones inexistentes, más allá de implicar defraudación fiscal, agregó, se consideren como crimen organizado, lo cual daría como resultado una acción penal mucho más fuerte a este delito.

Por otro lado, se planea que las plataformas digitales sean las responsables de la retención de gravámenes, sobre todo hablando del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cuál siempre es pagado por el consumidor final.



“Esta medida se traduce en que el prestador de servicios sólo se verá afectado si no presenta su declaración de pago provisional o bimestral, según corresponda, y simplemente tendrá que considerar la retención correspondiente”, aclaró.



Adicional al tema de la facturación electrónica, los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) han sido una herramienta muy valiosa para la autoridad, ya con ella tiene control del momento del pago y la forma para hacer más efectiva su recaudación en especial, nuevamente, para efectos del IVA.