Estados Unidos.- Aunque no creía tener los méritos ni los recursos para lograrlo. Elizabeth Esteban demostró que no hay barreras, más que las que uno mismo se impone.

La joven purépecha se ha popularizado en los últimos días por su esfuerzo, pues es hija de migrantes mexicanos que logró lo que nadie en su actual comunidad, en el Valle de Coachella, California, una beca de la prestigiosa Universidad de Harvard.

La cadena ABC entrevistó a Elizabeth Esteban para que contara las dificultades que pasó para lograr la beca en Harvard. Es padre de indígenas de Michoacán que trabajan en el campo, por ende, de bajos recursos económicos.

Otro obstáculo es su origen, además de purépecha, latina, pues la Universidad de Harvard mayormente tiene población blanca.

Al principio no iba a postularme a Harvard. Sentía que mis logros no me valían el derecho de asistir a una universidad tan prestigiosa", señaló a ABC.