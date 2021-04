EU alerta por seguridad en Guanajuato; VIDEO candidato de Morena toca glúteo a candidata, estas y 8 noticias más de hoy miércoles 21 de abril de 2021

Bienvenido a este nuevo producto de periódico AM, a partir de ahora recibirás esta notificación directo en tu navegador mobile o escritorio para enterarte de lo más importante en León, Guanajuato y México, además de lo más visto en nuestro sitio.



La Embajada de Estados Unidos prohibió de nuevo a sus empleados venir al sur de la carretera 45D, o sea la libre, en el tramo Celaya, Salamanca e Irapuato.

Esto lo hizo en un comunicado oficial de ayer donde informó que actualizó su restricciones de viaje para personal de Estados Unidos que visita Guanajuato por asuntos oficiales.

Para este año en todo el estado de Guanajuato se registra una severa sequía debido a que no hay suficiente reserva de agua en las presas y por lo tanto Conagua hace un llamado para que la ciudadanía no desperdicie agua.

La situación es crítica, pues se pronostica una temporada de estiaje y las reservas de agua superficiales se están agotando rápidamente ante las altas temperaturas.

Vaya controversia se ha desatado en el estado Zacatecas, después de que se hicieran viral un video donde supuestamente David Monreal, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Zacatecas, toca el glúteo de Rocío Moreno, candidata de Morena a la presidencia de Juchipila dentro de las elecciones 2021.

Los hechos ocurrieron en una gira por el mismo municipio de Juchipila, donde David Monreal camina junto a varias personas por las calles a la vez que se acercaba para saludarlos. En ese momento, Monreal se desvía para ir a saludar a los simpatizantes, pero en su trayecto se puede ver como primero toca el brazo derecho de Rocío Moreno para después bajar su mano y tocar el glúteo izquierdo de la candidata a la alcaldía.

La empresa farmacéutica de Pfizer dio a conocer a través de una publicación en el Wall Street Journal (MSJ) que detectó la venta de vacunas contras COVID falsas en México, en específico Nuevo León.

Asimismo, se informó que las mismas dosis fueron encontradas en Polonia, por lo que la compañía de Pfizer ya tomó medidas al respecto.

Después de los ataques ocurridos en La Aguililla, Michoacán, donde policías que liberaban la carretera fueron atacados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con drones explosivos, la Sedena advierte de esta nueva técnica que usan.

Así lo dio a conocer el General Luis Cresencio Sandova, titular de la Sedena durante la conferencia en Palacio Nacional, donde también mostró su preocupación que los cárteles usen esta técnica de ataque contra elementos de Seguridad.

