EU sí designará a cárteles como terroristas a pesar de rechazo de México

Estados Unidos.- El Presidente Donald Trump informó que designará a los cárteles mexicanos como terroristas.

Serán designados ... He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días", aseguró en una entrevista con el conservador Bill O'Reilly que se transmitió el martes.

Sabes, la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso ", declaró.

Ayer el canciller Marcelo Ebrard descartó que Estados Unidos hiciera este movimiento.

México no va a estar de acuerdo, pero no solo México, muchos países del mundo no van a estar de acuerdo", señaló.