Editora de Notimex despedida, evidencia maltrato en un video

México.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la conferencia matutina que se revisará el caso de despidos de la agencia Notimex y que si los perjudicados mostraban pruebas de injusticias, habría sanciones contra los responsables.

La editora Ana Rueda, quien fue despedida de la agencia el 11 de junio, compartió en redes sociales un video donde un policía auxiliar y un abogado la sacan de la agencia.

Este es el señor que me saca con un policía de la agencia de noticias del Estado mexicano. Él es el señor, es el funcionario que amedrenta a los trabajadores; el que no quiere dar la cara".

Rueda fue despedida después de que, por razones familiares (la muerte de su nuera) faltó a su trabajo durante dos días, aunque informó de ello y sí tuvo autorización de sus superiores.

El martes 11, la directora editorial, Rosario Manzanos, me informa que dé el último teclazo de la información que tenía yo en pantalla, y que fuera a su oficina; puso a mis jefes inmediatos y al subdirector de administración y me hizo explicarles el motivo de mi ausencia".

Les narré mi situación llorando y, sin embargo, me dijo: 'Lo siento mucho, tu peor error es ser sindicalizada'. Me lo dijo la directora editorial. 'Así vayas a ver a Andrés Manuel López Obrador, esto no tiene reversa. Estás despedida. Firma este documento'.

Me querían hacer firmar un documento de renuncia y, como me negué, no me querían dejar salir de su oficina. Pero me levanté, le supliqué que, mínimo, sin policías. Pero cuando salí del baño estaba el jefe de adquisiciones junto con un policía”.