El Estado de México plantea cárcel para deudores de impuestos

CDMX.- La Secretaría de Finanzas del Estado de México propone reformas al Código Fiscal para el 2020 y tipificar el delito de desobediencia, que recibiría castigo de uno a cinco años de prisión a los deudores de impuestos; sin embargo, el titular de la dependencia dijo que no se trata de "terrorismo fiscal".

En entrevista, tras sostener una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PVEM en el Congreso mexiquense, el titular de Finanzas, Rodrigo Jarque, detalló que buscan homologar la ley a las facultades que actualmente tiene el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Agregó que son atribuciones que no serán aplicadas para todos los contribuyentes, sino será analizado cada caso en particular, pues "estamos abiertos a que los contribuyentes se regularicen".

El subsecretario de Ingresos, Arturo Lozano Enríquez, explicó que desde el 2006 está la figura en el Código Fiscal de la Federación y que se trata de una homologación sobre el tema de desacato; es decir, si las autoridades judiciales convocan a un contribuyente, lo citan y si no atiende a dos avisos, una autoridad judicial tiene la posibilidad de estimar si incurre en un delito y aplicar la sanción.

La parte importante es que atendemos modelos de riesgo, por ejemplo: una empresa que, en un extremo, no cumplió en sus obligaciones, el no pago de manera reiterada y que esto tiene un efecto en la recaudación del estado y el país. Incluso en el tema federal, una empresa no da de alta a sus trabajadores del IMSS, que diga que fue un error. Lo que estamos haciendo es que el ciudadano cumpla con sus obligaciones", apuntó.