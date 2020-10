El 'Face' es más popular y Twitter para clase media y alta: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, luego de hacer un análisis de las redes sociales, que Facebook es más abierto y más popular y comparó a Twitter que, dijo, está dirigido a una población de clase media hacia arriba.

El presidente López Obrador comentó que Twitter en México existe una manipulación por medio de los "bots" y aseguró que en Facebook no pasa eso.

Y luego hay otra cosa que lo debería de ver Twitter, no me refiero a Twitter México, porque no creo que sea así a nivel mundial, aquí hay manipulación con los bots; en Face no pasa eso", dijo.