Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un niños de 5 años fue abandonado en la frontera con Estados Unidos, en El Paso, Texas.

Sin soltar su oso de peluche, el menor suplicaba a la pareja que lo abandonó que no se fueran. Los hechos quedaron grabados en un video.

El hecho ocurrió la noche del jueves. Se observa que el menor está ya del lado de Texas gritando y suplicando.

No, no te vayas, no te vayas, no, no..." gritaba lo más que podía, sin recibir respuesta de una pareja que se marcha agarrada de las manos.