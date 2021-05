Ciudad de México.- Durante este fin de semana ha circulado un video en redes sociales de una joven que denunció que el restaurante ‘El Péndulo’ presuntamente defendió y le dio la razón a un cliente después de que ella lo acusara de acoso sexual.

Según detalló la trabajadora del establecimiento, ella labora como hostess en la sucursal ubicada en San Ángel, Ciudad de México.

El video que fue recuperado por la cuenta de Twitter ‘TerrorRestaurantesMX’ muestra a la joven indignada caminando por la calle, quien sollozando contó su experiencia con un cliente frecuente.

Expresó que el cliente suele acosar a todas las trabajadoras del lugar, y cuando ella lo recibió en la entrada para tomarle la temperatura y proporcionarle gel antibacterial, el hombre inmediatamente le dio miradas lascivas.

Después de confrontarse con el hombre, este levantó una queja al restaurante, y aunque ella intentó acusarlo inicialmente por acoso, los encargados del lugar apoyaron al cliente, por lo que ella decidió salirse de su turno.

Los gerentes lo único que hicieron fue apoyar al cliente, escuchar al cliente y no a su trabajadora mujer, no puedo seguir trabajando en una empresa donde le den preferencia a un acosador y le den la razón a un acosador que a una trabajadora de ellos… Dónde queda la integridad como mujer, dónde queda la integridad como trabajadores. Decidí salirme del turno porque esto no se puede quedar así” comentó.