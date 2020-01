El avión se vende, se renta o se rifa, pero no me voy a subir: AMLO

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión presidencial TP01 "se vende, se renta o se rifa", pero él no piensa subirse nunca a la aeronave que "no tiene ni Donald Trump", presidente de Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil



En la mañana anuncié lo del avión, y ya hubo polémica. Ese avión se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y nos está costando trabajo venderlo porque no hay quien lo compre, bueno, no lo tiene ni Donald Trump. Es una ofensa para el pueblo de México", dijo.