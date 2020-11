El baño de los billetes; custodio de Emilio Lozoya relata escondite de sobornos

CDMX.- Norberto Gallardo Vargas tenía diez años de experiencia en el Estado Mayor Presidencial. Trabajó en la sección séptima dedicada a la Protección de Personas. Al iniciar el sexenio de Enrique Peña fue asignado a la custodia de Emilio Lozoya y se convirtió en algo más que una sombra.

Tenía derecho de picaporte para dejar pasar a los invitados de su jefe. Y también sabía dónde y cómo guardaban el dinero de los sobornos.

La caja fuerte era un baño de las oficinas Montes Urales 425, en Lomas de Chapultepec, la oficina alterna que Lozoya empezó a ocupar a raíz de la explosión del 31 de enero de 2013 en la Torre de Pemex, en la que perdieron la vida 37 personas.

Relata, en su declaración ante la FGR, que la llave del baño la tenían solo tres personas: uno era José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya, y otro Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del departamento Administrativo en la Dirección de Pemex. El tercero no fue revelado.

Cuando abrían el baño él sabía que había trabajo. Y relata cómo él u otras personas de confianza llevaron dinero al domicilio de José Antonio Meade y de José Antonio González, y lo entregaban también a empleados de senadores panistas que, por la costumbre de las entregas, él conocía a la perfección.

Un día desapareció una suma importante de dinero, lo que desató la cólera de Lozoya y la angustia de Velasco, quien ante la sospecha entró en depresión y en diciembre de 2013 murió de un paro cardiaco.

El pasado 28 de agosto, Miguel Pérez Esquivel, chofer de Lozoya, relató a la FGR que en la segunda mitad de 2013 Velasco Herrera le pidió llevarlo a esa oficina de Las Lomas para recibir un dinero de parte de Fabiola Tapia Vargas, hermana de Juan Carlos Tapia, dueño de Construcciones Industriales Tapia (CiTapia), socia mexicana de Odebrecht.

Esta mujer falleció en 2014 por diversos padecimientos crónicos.

Al llegar a Montes Urales el señor José Velasco se bajó del coche y yo lo estuve esperando en el vehículo, después de una hora bajó y no traía nada, por lo que le pregunté que si no habían llevado el dinero y me dijo que sí, pero que era mucho dinero y que mejor lo metió al baño de la oficina de Montes Urales 425”, contó Pérez Esquivel a la Fiscalía.