El creciente negocio de las apuestas deportivas en México

El fútbol ya es hoy el principal deporte en el que se mueven cifras multimillonarias no solo en las grandes transferencias de futbolistas o los réditos que los clubes más importantes obtienen año a año, sino también en el que durante cada temporada se da giro a muchas más cantidades de dinero generadas por las apuestas deportivas online.

Solamente en México, para un partido como la final de la Liga MX o la Champions League, se hacen unas 600,000 apuestas a través de las firmas que operan en el país, según datos obtenidos por Forbes México. De acuerdo con un comunicado de prensa en Apuestas24, en sólo un encuentro, se facturan unos 180 millones de pesos (partiendo de un promedio de 300 pesos por apuesta), cuando menos.

Emilio Hank, CEO de Caliente Interactive, ha dado detalles de lo que significan estos millonarios movimientos a través de los apostadores y los problemas que han afrontado con la nueva competencia. La empresa Caliente Interactive tiene el 50% del mercado de las apuestas online en México.

“Caliente Interactive compite básicamente contra (sitios web) extranjeros, que no reportan (al Gobierno mexicano) y que están en el mercado gris. Es por eso que la nueva ley de juegos, que está a punto de salir, nos va a ayudar mucho porque vamos a quitar esta competencia que viene de afuera”, manifiesta Hank Talancón al respecto.

Según un informe de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), los mexicanos gastan anualmente 300 millones de dólares en sitios de apuestas online. No obstante, este estudio también estima que al menos 73 millones de dólares van a parar a las arcas de los sitios extranjeros.

“En México, el mercado de comercio electrónico alcanza ya ventas anuales por más de 10,000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual en los últimos cinco años de casi 40%. Además, hoy hay más de 55 millones de smartphones activos, convirtiendo a cada uno en un cliente potencial”, comentó Fernanda Sainz, Directora General de Caliente Interactive.

El crecimiento del fenómeno de las apuestas online ha provocado que algunos gobiernos de la región latinoamericana hayan decidido intervenir directamente en el asunto y regular el sector, algo que está lejos de ser algo negativo, pues es positivo e indica que el sector está alcanzando también cierta madurez en América Latina.

Este problema de los casinos online es algo similar a lo que están viviendo actualmente las salas físicas de casinos en México. Las restricciones son cada vez mayores y la regulación alcanza cada año una complejidad mucho mayor para las diversas plataformas online y tangibles.

“El nuevo gobierno no ha manifestado todavía una política sobre apertura de salas, lo que sí ha dicho el presidente en un par de declaraciones es que no habrá más licencias a permisionarios nuevos, esos 37 no crecerán salvo que alguien se vaya por la vía judicial y lo gane por ahí. Pero no dice que las salas que están ya autorizadas no se puedan abrir, yo creo que serán ahí unas cosas donde tendremos que luchar”, señaló el presidente de la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), Miguel Ángel Ochoa, en entrevista con Forbes México.