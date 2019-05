El diablo le tiene bronca a México: Papa Francisco

Ciudad de México.- El Papa Francisco cree que el diablo tiene problemas con México.

Durante una entrevista con Noticieros Televisa, el Pontífice explicó esta afirmación, basada en las malas situaciones que suceden en el País.

Vatican News replicó la charla de la periodista Valentina Alazraki con el Papa, en la que abordaron varios temas como feminicidios, abusos por parte de clérigos, migraciones, el muro del presidente Donald Trump entre Estados Unidos y México y narcotráfico.

En este intercambio de ideas, la corresponsal retomó un comentario que hizo el Papa Francisco hace cuatro años.

'Yo me acuerdo que hace cuatro años me llamó la atención porque dijo que México era un país castigado por el diablo porque estaba la Virgen de Guadalupe. Mientras usted estuvo frente de la Virgen de Guadalupe en la Basílica largo rato (en su última visita), ¿que se dijeron?.

El Pontífice respondió con la afirmación y un poco de risa.

Y complementó su idea con una explicación de lo que sucedió en México.

Las persecuciones a los cristianos que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia ¿Por qué en México? Algo pasó ahí. Hay como una especial… esto no es teología. Hablo, habla el hombre de pueblo: como si el diablo le tuviera bronca a México ¿no? Porque si no, no se explica tanta cosa...