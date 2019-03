El gobernador que amaga con no acompañar a AMLO si vuelve a ser abucheado

Ante los abucheos lanzados contra los mandatarios de oposición el gobernador priista, Alejandro Tello Cristerna, uno de los que han recibido rechiflas en las giras presidenciales advirtió que si en la próxima visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador no se le permite organizar el evento, entonces, valorará si asiste o no, tras considerar que estas actividades realizadas por los "gestores de la Nación" las han convertido en mítines políticos.

Para la siguiente visita presidencial a Zacatecas dejó en claro que en su calidad de gobernador organizará el evento y en dado caso que se segregue de participar al Gobierno del Estado "valoré asistir, porque eso es un mitin político, no es el evento de un Presidente. Creo que hay que valorarlo muy bien, yo creo que hay cosas que se deben afinar. El Presidente tiene todo mi respeto, y lo voy a cuidar hasta el último momento como autoridad que es", sentenció.

En una entrevista colectiva, Alejandro Tello calificó como "una emboscada" a los actos de abucheo que no sólo se ha registrado en Zacatecas, sino en todo el país con los gobernadores de diferente extracción partidista a la del mandatario nacional y consideró que esto ha ocurrido, porque el Presidente de la República no ha confiado en los gobernadores para organizar los eventos de las visitas presidenciales.

Con respecto a los mítines, agregó: "El presidente de la República debe confiar en nosotros. Los gobernadores somos responsables de su seguridad, de que sus eventos sean vistosos, de que realmente se toquen los temas importantes, y no los gestores o el nombre que tengan los gestores de la nación, simplemente se reduce a eso. Los mítines políticos que se hagan en los espacios y con los actores políticos, los de las autoridades como un presidente de la República, el gobernador es responsable de que funcione", remató.

Incluso, refirió que él también "pudiera llevar mil gritones a los eventos"; sin embargo, dijo que no se trata de eso, ni de confrontar, al contrario, resaltó que ante todo debe prevalecer el respeto. Desaprobó que los organizadores de los eventos presidenciales hayan visto todo esto como un tema político, pero confía que estas estrategias o protocolos de abucheo se eliminen, al considerar que estos actos no le ayudan a nadie y solo le han generado muchos problemas al presidente. Señaló que en la pasada visita a Zacatecas el 18 de enero, cuando el presidente anunció el precio de garantía de los granos, afirmó que "nadie sabía de qué estaba hablando", al considerar que en dicho evento no se convocó a los productores de frijol, ya que sólo asistieron integrantes del grupo político a fin a Morena.

Aclaró que no todos los militantes de Morena van en esa línea, ya que también, reconoció que también existe la otra parte que "son respetuosos e institucionales", actitudes que, dijo, es lo que se deben buscar en ambos gobiernos para transitar por una línea institucional.