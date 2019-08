El incendio del Amazonas y tensión comercial, los principales debates del G7

Francia.- La canciller Angela Merkel, el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson y el presidente Donald Trump llegaron a Francia para la cumbre del G7. Se espera que los principales temas en los debates sean el incendio en el Amazonas y las tensiones comerciales.

La agencia AFP el presidente Emmanuel Macron llamó a la movilización de todas las potencias a unirse para sofocar las llamas que desde hace más de dos semanas están acabando con la selva del Amazonas.

El líder francés ha amenazado además con bloquear el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur dado que el presidente brasieño Jair Bolsonaro no cumplió con sus compromisos ambientales; no obstante, el gobierno alemán señaló que retirarse del pacto no es la respuesta apropiada.

Guerra comercial

Además del tema ambiental, el otro tema que será debatido en la cumbre será la guerra comercial entre China y Estados Unidos que ha hecho temblar a todos los mercados.

Según El País, el viernes China anunció la imposición de aranceles a bienes de Estados Unidos por un valor de 75 mil millones de dólares y estas medidas comenzarán a aplicarse desde el 1 de septiembre.

En respuesta, el gobierno de Trump Donald Trump anunciara una subida de los aranceles de casi la totalidad de los bienes que la primera economía del mundo importa del gigante asiático y “ordenara” a las empresas estadounidenses —sin concretar si iba a tomar medidas legales— buscar una alternativa a China para fabricar sus productos.



Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos